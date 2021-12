Elevii din mediul rural învaţă cum să aibă mai multă încredere în ei

Peste 10.000 de elevi adolescenți din mediul rural au învățat cum să aibă mai multe încredere în ei – în ideile și corpul lor – datorită participării în acest an la proiectul „Ne încredem în educație” desfășurat de World Vision România și Dove. Proiectul face parte din programul Dove – Ai încredere în tine.

Participanții în program sunt elevi de gimnaziu și provin de la aproximativ 100 de școli partenere World Vision România. Programul e susţinut de Ministerul Educaţiei pentru anul şcolar 2021-2022.

Elevii au discutat pe teme legate de încrederea în sine, stimă de sine, încredere în propriul corp, au identificat standardele de frumusețe impuse de social media și au aflat că acestea pot duce la scăderea stimei de sine.

Sesiunile au fost susținute de peste 290 de profesori și trei elevi din Consiliul Consultativ al Copiilor World Vision România.

Dove – Ai încredere în tine este un program lansat la nivel mondial în 2004 și își propune să crească stima de sine a adolescenților și să susțină viitoarea generație de adulți să se bucure de modul în care arată. Peste 69 de milioane de tineri au participat la aceste ateliere începând cu 2004.

Programul a fost lansat anul acesta la nivel local după ce un studiu a aratăt că 74% dintre fetele din România care au încredere în sine scăzută folosesc aplicaţii de editare foto, iar mai mult de jumătate folosesc filtre pentru a le face „să arate mai bine”.

„Într-o lume în care informația este pretutindeni, educația înseamnă tot mai mult încredere în sine, în propriile idei, în propriul corp. Pentru că încrederea scăzută în propriul corp are impact asupra bunăstării psihologice și sănătății mentale, dar și asupra relațiilor, educației și aspirațiilor tinerilor. Educație nu ar mai trebuie să însemne doar cunoștințe academice, ci mai ales informații și deprinderi care să-i facă pe copii să crească armonios. Să devină tineri și adulți echilibrați emoțional”, afirmă Mihaela Nabăr, Director Executiv al World Vision România.

„Am învățat despre a avea încredere în noi, despre a nu ne fi rușine cu noi, cu felul în care arătăm sau ne îmbrăcăm, despre igienă sau alimentație corespunzătoare. Înainte îmi era rușine că am părul prea lung și după acest program am aflat că nu trebuie să-mi fie rușine și că sunt unică în felul meu”, spune Amalia Ionela, elevă clasa a VI-a, județul Ialomița.

„După un an atipic precum 2020, în care copiii au petrecut o mare parte din timp în case, în fața ecranelor telefoanelor și calculatorului, este important sa conștientizăm impactul pe care această nouă realitate îl poate avea asupra dezvoltării tinerilor. În acest sens,la începutul anului am derulat în România un studiu care confirmă legătura directă între timpul petrecut pe rețelele de socializare, utilizarea diferitelor filtre din aplicațiile de retușare a fotografiilor și nivelul scăzut al stimei de sine. Credem că ține de noi toți să facem din rețelele de socializare un spațiu pozitiv și creativ, un mediu de liberă exprimare, și nu o sursă de auto-validare și anxietate. Programul Dove – Ai incredere în tine este unul destinat în întregime adolescenților din România și își propune să ajute la creșterea încrederii în sine și în felul în care arată, astfel încât să își atingă potențialul maxim”, afirmă Cristina Moraru, Category Manager Skin Cleansing, Unilever SCE.