Evoluția în ultimele zile a pandemiei de coronavirus în lume. SUA, pe cale să devină noul centru mondial al pandemiei

Vești deloc încurajatoare au venit și sâmbătă din cunoscutele focare ale pandemiei de coronavirus. În lume, informează presa franceză de sâmbătă dimineață, coronavirusul a luat viața a peste 57.000 persoane, prioritar în Europa, Statele Unite și în Regatul Unit (14.700 morți în Italia, peste 11.000 în Spania, iar în Regatul Unit a fost înregistrat vineri un record de 684 decese numai în ultimele 24 ore, numărul total până acum fiind de 3.600 decese)

În Statele Unite: 1480 morți înregistrați în ultimele 24 de ore. Este cel mai greu bilanț cunoscut în vreo altă țară în ultimele 24 ore. Este de acum evident, relatează corespondenți ai RFI, că Statele Unite sunt pe cale să devină noul centru mondial al pandemiei. Sunt în curs de construcție, într-un ritm extrem de rapid, spitale de campanie de la Los Angeles până la Miami sau New York, asigurând astfel mii de paturi de spital suplimentare de reanimare, în funcție de nevoile ce devin tot mai presante.

În Italia, potrivit celor mai noi bilanțuri comunicate de Departamentul protecției civile, s-a ajuns la 14.681 decese, iar numărul total al contaminaţilor, decedaţilor și al celor vindecați este acum de 119.827. Sâmbătă dimineață au fost anunțate, pentru ultimele 24 ore, 766 decese provocate de COVID-19, față de 760 ziua anterioară. Numărul contaminaţilor activi a ajuns la 85.388, cu 2339 cazuri noi față de cifra din ajun. Dintre persoanele pozitive cu COVID-19, circa 4.068 pacienți sunt fie în îngrijiri intensive, fie în carantină la domiciliu, a precizat Anglo Borrelli, șeful Departamentului pentru protecția civilă. O veste bună: au fost vindecate încă 1.480 persoane în ultimele 24 ore, ceea ce ridică numărul total al persoanelor vindecate la 19.758. De precizat că Italia s-a aflat sub totală izolare începând din 10 martie, respectiv circa 18 zile de la apariția epidemiei de coronavirus în nordul Italiei.

În Franța, acum, la trei săptămâni de izolare, bilanțul deceselor provocate de coronavirus depășește 6.500, respectiv 5.000 în spitalele franceze (cu 588 mai multe în ultimele 24 ore) și peste 1.400 în casele pentru bătrâni, cunoscutele Ehpad. Este și o veste bună: numărul pacienților admiși în reanimare este de câteva zile în scădere și peste 1.000 au plecat vineri vindecați din spitale. De precizat de asemenea că numărul total al persoanelor care s-au vindecat de la declanșarea epidemiei a ajuns, în Franța, la 14.000.

Actualul weekend marchează începutul vacanței școlare de primăvară, motiv pentru care forțele de poliție urmează să-și intensifice operațiunile de control vizând respectarea măsurilor de izolare. Oficial, prin Ministerul de Interne, s-a recomandat renunțarea la deplasări pe teritoriul țării în zilele de vacanță. În următoarele zile, dacă nu chiar săptămâni, scrie “Dernières Nouvelles d’Alsace”, este așteptată o tensionare a situației provocate de persistența virusului ucigaș în zone ale Franței.



Foto: By National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), National Institutes of Health (NIH) – National Institutes of Health (NIH), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=29542524