Federația Silva: „Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor încalcă flagrant legea”

MMAP cere RNP Romsilva să intervină în procesul prin care Federația SILVA a solicitat în instanță suspendarea Hotărârii de Guvern de reorganizare a regiei

Federația SILVA a contestat în justiție HG nr. 123/2026 privind reorganizarea Romsilva. Am cerut în primă instanță suspendarea executării acesteia. Federația SILVA este reclamant, iar Guvernul, prin Secretariatul General al Guvernului (SGG), apare ca pârât.

Motivele pentru care am atacat în instanță această hotărâre sunt cunoscute. Le reluăm, pe scurt: HG-ul nu se bazează pe niciun studiu de impact tehnico-economic, social sau de specialitate silvică; adoptarea HG s-a făcut cu încălcarea procedurilor prevăzute de Legea dialogului social; ministerele au avizat forme diferite ale proiectului de HG, care s-a tot modificat; în Monitorul Oficial a apărut un text care nu a integrat observațiile formulate de Ministerul Justiției – 26 de probleme de legalitate într-un proiect cu 38 de articole.

Preocupată doar de propria imagine de pe ”sticlă” și susținând public o „reformă” total greșită, doamna ministru Diana Buzoianu se teme că show-ul cu care ne-a obișnuit nu va avea efect în instanță. Deși nu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este „pârât”, ci Guvernul, prin SGG, conducerea MMAP solicită ca „până la termenul din 22.04.2026” Romsilva să formuleze o cerere de intervenție accesorie „în favoarea pârâtului Guvernul României, în vederea susținerii legalității actului administrativ contestat”.

Halucinant: MMAP cere Romsilva să mintă în fața judecătorilor!

Mai mult, MMAP solicită regiei, „în vederea formulării unei apărări temeinice”, să transmită mai multe puncte de vedere referitoare la modul în care s-a ajuns la un număr de 19 direcții, modul în care au fost integrate observațiile primite și auditul realizat de Romsilva care ar fi pus la dispoziție date care să susțină proiectul. Avem documente oficiale din care reiese în mod evident că ”auditul organizațional nu este finalizat, iar datele acestui audit nu sunt validate și recepționate de către Regia Națională a Pădurilor Romsilva.”

Realitatea este că Guvernul, la presiunile MMAP, a aprobat HG-ul de reorganizare a Romsilva înainte de finalizarea auditului, iar acum se fac presiuni ca acesta să justifice prin recomandări proprii măsurile aberante din actul normativ de reorganizare.

Solicitarea MMAP este stupefiantă. Reiterăm faptul că unul dintre motivele pentru care am acționat Guvernul în instanță este acela că observațiile nu au fost integrate în proiectul final! Iar auditul pe care îl invocă MMAP nu este finalizat nici astăzi, la o lună și jumătate de la adoptarea HG 123/2026!

Legea dialogului social interzice autorităților publice să intervină în activitatea sindicatelor!

Solicitarea MMAP adresată RNP Romsilva încalcă prevederile Legii 367/2022 privind dialogul social. Legea interzice autorităților publice să intervină în activitatea sindicală. Acțiunea în instanță a Federației Sindicatelor Silva este un demers sindical fără echivoc!

Solicitarea MMAP este un nou abuz al conducerii ministerului, care se află în culpă gravă atât față de breasla silvicultorilor, cât și față de români. După o lungă campanie de denigrare a silvicultorilor, conducerea MMAP confecționează o Hotărâre de Guvern care pune în pericol pădurile proprietate a statului. Încercând să joace rolul „judecătorului poporului”, doamna ministru sacrifică profesionalismul silvicultorilor români. În opinia noastră, adoptarea HG 123/2026 este o greșeală care va duce la concedieri și la haos în administrarea pădurilor. Cine și de ce își dorește acest haos? Cine va plăti prețul eșecului acestei ”reforme”? Urmează destructurarea Romsilva și privatizarea administrării pădurilor statului?

Sperăm că RNP Romsilva va respecta legea și nu va interveni în acest proces, așa cum încearcă MMAP să îi impună. În ceea ce ne privește, suntem pregătiți din toate punctele de vedere pentru a ne susține cauza în justiție, atât pentru suspendarea, cât și pentru anularea actului administrativ. Nu pe Facebook sau la emisiunile de televiziune unde doamna ministru Diana Buzoianu nu are niciodată un interlocutor care să o contrazică.

Silviu GEANĂ,

Lider Federația SILVA