Future Economy Gala premiază excelența în business

Future Economy Gala, un eveniment exclusivist pe piața de business din România, aduce în prim plan excelența și profesionalismul unor reprezentanți ai mediului de afaceri care au reușit să obțină rezultate marcabile. Deși am traversat perioade dificile, începând cu pandemia și continuând cu criza umanitară declanșată de războiul de la graniță, criza prețurilor și cea energetică, în mediul economic românesc sunt agenți economici care au trasformat crizele în oportunități.

Future Economy Gala este organizată de Ziarul News, în partenereiat cu Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton- ADAA, pentru a aplauda excelența în diverse sectoare economice și a aduce în prim plan, la nivel național, modelele de bune practici.

“Tot mai mult se confirmă faptul că atât creșterea economică cât și prosperitatea depind de evolutia mediului de afaceri. Acesta este motivul pentru care modelele de bune practici trebuie să fie aduse în prim planul opiniei publice. Ziarul News susține și promovează antreprenorii, iar reușitele lor sunt subiecte în paginile publicației. În cadrul Future Economy Gala am încercat să creăm un mix al actorilor economici: instituții și companii naționale eficiente, antreprenori de succes și business-uri care trec granițele țării, corporații, organizații non-profit și oameni marcanți la nivel național, care au făcut performanță în ultima perioadă”, a declarat fondatorul Ziarului News, Florina MANEA.

La rândul său, Andreea NEGRU, președinta ADAA și partener al evenimentului, susține: “Este momentul să facem cunoscute valorile care stau la baza succesului în afaceri. În perioade marcate de incertitudini și evoluții macroeconomice dintre cele mai extreme, se impune ca profesionalismul, inovarea și creativitatea să fie scoase în evidență pentru a putea depăși momente critice, a sparge tipare și tabuu-uri și a învăța din lecțiile trecutului. Tragem concluziile unui an marcat de provocări și trasăm tendințele anului viitor, alături de reprezentanți de marcă ai Guvernului, mediului de afaceri și ai Băncii Naționale a României. Am considerat important să susținem afacerile remarcabile care contribuie la dezvoltarea României”.

Cuvântul de deschidere al Galei aparține Gabrielei Firea, Ministru Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Florin Spătaru, Ministrul Economiei, Anca Dragu, Senatoare, fostă Președintă a Senatului, Adrian Vasilescu, Consilierul guvernatorului BNR, Florin Jianu, Președinte al Consiliului National al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România și Cătălin Canciu, Secretar de stat, Ministerul Antreprenoriatului și Turismului.

În cadrul evenimentului va fi lansat TOP 100 INTERVIURI DIN ANTREPRENORIATUL AUTOHTON. După discursurilor oficialităților, va urma festivitatea de premiere a excelenței în afaceri. Evenimentul este moderat de Andreea Negru, Președinte ADAA și Adrian Maniuțiu, fondator EM360.

Partenerii instituționali ai evenimentului: Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Centrul Euro-Atlantic pentru Reziliență, US Institute of Diplomacy and Human Rights, Uniunea Camerelor de Comerț Bilaterale din România.

Partenerii strategici : EximBank, Alpha Bank, Fondul Român de Contragarantare, OMV Petrom, S.N.G.N. ROMGAZ S.A., CNTEE Transelectrica S.A, COMOTI- Institutul Național de Cercetare- Dezvoltare Turbomotoare, S.N.T.G.N. Transgaz S.A., Compania Naționala Poșta Română, Manpres, România Durabilă, Nolia Shop&Academy, D.O Security, Mirdatod, Kinetobebe, Farmasi, Flori cu Fitze, Crama Aramic, OMG Cabina Foto, Sweet Moments, PWN Romania,Horeca Culinary School, Zexe Herastrau, Happy Forever by Andreea, Clinica Soft Skill, Loncolor, Galeriu Partners.

Parteneri media: Profit.ro, mediaTrust, Ziarul Bursa, Energynomics, Grupul de Presă MediaUno, Money.ro, Energy Industry Review, Invest Energy, More Networking, The Diplomat Bucharest, Focus Energetic, EM360, Economistul, Oxygen Events, Q Magazine, Club Economic, Piața Financiară, Metropola TV.

Despre Ziarul NEWS

Este un cotidian național cu apariție tipărită de luni- vineri, distribuit la nivel național și conține informație generalistă, informație de business și cultural- educațională. A fost înființat în 2019 și prezintă într-o manieră clară și accesibilă, evenimentele ce au impact asupra cetățeanului, economiei și mediului de afaceri românesc.

Despre Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton- ADAA

ADAA militează pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale și asociative în rândul antreprenorilor români și pentru apărarea și promovarea intereselor acestora. A fost înființată în 2012 ca o nevoie stringentă a mediului antreprenorial de a găsi o platformă de comunicare și promovare a modelelor de bună practică.