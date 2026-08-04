Galeriile de artă ale Academiei Române găzduiesc cea de-a XII-a ediție a Salonului Soleil de l’Est

Asociația Culturală Internațională Soleil de l’Est – Franța

Perioada: 1–21 august 2026

Vernisaj: vineri, 7 august 2026, ora 18:00

Locația: Galeriile de Artă ale Academiei Române (in Casa oamenilor de stiinta), Calea Rahovei nr. 176, București

Organizatori:

Asociația Culturală Internațională Soleil de l’Est (Franța)

Galeriile de Artă ale Academiei Romāne, Bucuresti

Școala Românească Haga (Țările de Jos)

Partener : Asociația Artessentia Brașov

În perioada 1–21 august 2026, Galeriile de artă ale Academiei Române găzduiesc cea de-a XII-a ediție a Salonului pictorilor români Soleil de l’Est, un eveniment care reunește peste 60 de artiști din România și diaspora și continuă o tradiție de promovare internațională a artei românești începută în Franța în urmă cu mai bine de trei decenii. Fondată în anul 1994 în Franța de membrii familiei Gavaza, împreună cu un grup de iubitori ai artei est-europene, Asociația Culturală Internațională Soleil de l’Est are ca misiune promovarea artei românești contemporane și dezvoltarea dialogului cultural european.

În cei peste 30 de ani de activitate, asociația a organizat peste 180 de expoziții, saloane și manifestări culturale în Franța, Belgia, Olanda, Austria, Bulgaria, Slovacia, Danemarca, Italia, Suedia și România, contribuind la promovarea artiștilor români și la consolidarea dialogului dintre cultura română și spațiul european. Din anul 2001, unul dintre programele sale emblematice îl reprezintă organizarea de rezidențe artistice internaționale, dedicate creatorilor din România, Europa Centrală și de Est, precum și artiștilor români din diaspora. Aceste rezidențe, desfășurate în Valea Loarei, cu celebrele sale castele renascentiste, cat și la Collioure, pe coasta Mediteranei (loc simbolic al nașterii fovismului), au devenit spații privilegiate de creație, dialog și schimb cultural.

Salonul Soleil de l’Est confirmă continuitatea unui proiect cultural devenit una dintre cele mai importante platforme independente de promovare a picturii românești contemporane în Europa.

Ediția din acest an reunește 60 de artiști, reprezentând generații, stiluri și școli artistice diferite, activi atât în România, cât și în diaspora. Numeroase dintre lucrările expuse au fost realizate în cadrul rezidențelor artistice organizate de Soleil de l’Est în Franța, unde patrimoniul european și creația contemporană continuă să inspire artiști din întreaga Europă.

Pe întreaga durată a expoziției, vizitatorii vor putea descoperi si un spațiu editorial dedicat publicațiilor realizate de asociație, cu albume de artă și cataloage ale expozițiilor organizate de-a lungul timpului. De asemenea, vor fi proiectate documentare și reportaje realizate de Televiziunea Română și de alte instituții media, dedicate activităților desfășurate de Soleil de l’Est și artiștilor participanți. În cadrul vernisajului, reprezentanții Asociației Soleil de l’Est și curatorii expoziției vor fi disponibili pentru interviuri și întâlniri cu reprezentanții presei și ai mediului cultural.

Implicarea Școlii Românești Haga în organizarea Salonului reflectă convingerea că promovarea culturii române în diaspora completează în mod firesc educația identitară a noilor generații. Arta devine astfel un limbaj comun care întărește legătura dintre românii din țară și cei stabiliți în alte state europene.

„În urmă cu peste treizeci de ani ne-am propus să facem arta românească să circule în Europa. Astăzi, faptul că acest Salon ajunge pentru a douăsprezecea oară si la Academia Română confirmă că dialogul dintre artiști, instituții și public poate construi punți culturale durabile între România și Europa.” Michel Gavaza, președinte fondator al Asociației Soleil de l’Est

Fidelă misiunii sale, Asociația Soleil de l’Est continuă să promoveze dialogul dintre generații, reunind în aceeași expoziție maeștri consacrați și artiști aflați la începutul afirmării lor. Convingerea care a ghidat activitatea asociației timp de peste trei decenii rămâne aceeași:

„Arta românească, pentru a fi cunoscută, trebuie să circule atât în România, cât și dincolo de granițele ei.”

Din respect pentru patrimoniul artistic românesc, Consiliul de administrație al Asociației Soleil de l’Est a decis ca lucrările artiștilor dispăruți să continue să fie prezentate în cadrul saloanelor organizate de asociație. În acest fel, creația lor rămâne accesibilă noilor generații, iar memoria acestor maeștri continuă să inspire publicul și comunitatea artistică.

Expoziția reunește lucrări semnate de:

Levente ALBERT, Jan ALBU, Gheorghe ANGHEL, Ion ANGHEL, Sebastian BEIANU, Ilie BOCA, Nicolae BLEI, Dalia BIALCOVSKY, Nicolae CAȚAVEI, Mihai CHIȘELIȚĂ, Mariana CINTEANU, Nicolae CIOCHINĂ, Daniela CHIRION, Elena CHOLET, Marian CONDRUZ, Bogdana CONTRAȘ, Daniel CRĂCIUN, Gelu COSTEA, Augustin COSTINESCU, Horea CUCERZAN, Victor DIMA, Radu DĂRÂNGĂ, Vasilii DIVIZA, Laurențiu DIMIȘCĂ, Cornel DRĂGAN-TÂRGOVIȘTE, Puiu COSTACHI DUMITRAȘ, Filip MIHAIL, Adriana FRĂȚILĂ, Mihail GAVRIL, Corneliu IONESCU, Mirela IORDACHE, Ion-Ilarion ISĂILĂ, Olivia JANKU, Lucian LICIU, Nicoleta LICIU-GRIBINCEA, Dumitru MACOVEI, Agnès MATTIS-TEUTSCH, Waldemar MATTIS-TEUTSCH, Tănase MOCĂNESCU, Grigore MIHUȘ, Mihai MOLDOVANU, Marilena MURARIU, Vasile POP-NEGREȘTEANU, Maria OTETELEȘANU, Christian PARASCHIV, Ștefan PELMUȘ, Nectaria RADU, Alina STAICU, Valeriu ȘUȘNEA, Ioan ȚĂROI, Victoria ȚĂROI, Valentin TĂNASE, Valeria TOFAN, Vasile TOLAN, Angela TOMASELLI, Constantin TUDOR, Corneliu VASILESCU, Petre VELICU, Daniela ZBARCEA, Sergiu ZANCU și Tiberiu ZELEA.