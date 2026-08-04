China deschide porțile celui mai mare târg comercial din lume. Companiile românești sunt invitate la Canton Fair 2026

Companiile românești care caută noi furnizori, parteneri sau oportunități de export au în această toamnă o nouă șansă de a intra în contact cu piața chineză. Camera de Comerț și Industrie România – China (CCIRC) organizează o misiune economică în Republica Populară Chineză, cu ocazia celei de-a 140-a ediții a China Import and Export Fair (Canton Fair), unul dintre cele mai mari evenimente comerciale din lume.

Evenimentul se va desfășura la Guangzhou (Canton), în trei etape, între 13 octombrie și 6 noiembrie 2026

Prima fază (13-21 octombrie) este destinată sectoarelor precum materiale de construcții, electronice, electrocasnice, echipamente industriale, energie verde și vehicule.

A doua etapă (21-28 octombrie) va reuni producători din industria bunurilor de larg consum, decorațiunilor interioare, ambalajelor, ceramicii, sticlei și jucăriilor.

Ultima fază (29 octombrie – 6 noiembrie) va fi dedicată textilelor, încălțămintei, produselor pentru sănătate și agrement, alimentelor și produselor medicale.

Un eveniment uriaș pentru comerțul mondial

Potrivit organizatorilor, Canton Fair este considerat cel mai mare târg comercial din lume, reunind peste 30.000 de companii expozante, aproximativ 200.000 de reprezentanți ai firmelor importatoare din aproape toate țările lumii și peste 60.000 de standuri, întinse pe o suprafață de aproape 1,2 milioane de metri pătrați.

Ediția din 2026 va pune accent pe tehnologiile viitorului, inclusiv produse din domeniul noilor energii, inteligenței artificiale, tehnologiei verzi și designului sustenabil, tendințe care modelează tot mai mult comerțul internațional.

Oportunități pentru firmele românești

CCIRC spune că misiunea economică este concepută pentru a facilita identificarea de noi parteneri comerciali și producători chinezi, dar și pentru promovarea companiilor românești. Programul va include întâlniri B2B și evenimente dedicate promovării produselor românești în cadrul Pavilionului Internațional al Canton Fair.

Pe lângă participarea la târg, delegația va efectua vizite de documentare în trei dintre cele mai importante centre economice din sudul Chinei, Guangzhou (Canton), Macao și Hong Kong, oferind participanților o perspectivă directă asupra uneia dintre cele mai dinamice regiuni comerciale din lume.