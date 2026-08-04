Capacitatea de stocare a energiei crește rapid. Am ajuns la 2.000 MWh, care sunt acum cele mai mari baterii din România

Sursa: e-nergia.ro

Instalațiile de stocare a energiei electrice din România au ajuns la aproape 2.000 MWh capacitate și aproape 1.000 MW putere, potrivit ultimelor date ale Transelectrica.

989 MW putere instalată și 1.975 MWh capacitate. Acestea sunt ultimele date publicate de Transelectrica referitoare la capacitatea de stocare a energiei electrice din România, valabile pentru data de 1 august. Chiar dacă cifrele sunt încă mici, în comparație atât cu nevoile Sistemului Energetic Național, cât și cu ce au vecinii noștri din Bulgaria, dinamica este totuși relevantă.

Așadar, la 1 august, bateriile de stocare au ajuns la aproape 2.000 MWh capacitate în condițiile în care, la finalul lunii aprilie, scriam că am depășit pragul de 1.000 MWh capacitate a bateriilor, aveam atunci 1.100 MWh.

Așadar, s-au instalat undeva la aproape 900 MWh de stocare în circa patru luni de zile, un ritm foarte bun, pe fondul intrării în operare a mai multor unități de mare capacitate. Notabil pentru ce s-a instalat în ultima lună sunt prima baterie a Hidroelectrica de lângă parcul eolian Crucea, baterie de 72 MWh și instalația de stocare de 160 MWh la Izvoarele, Giurgiu, pusă lângă un parc fotovoltaic de austriecii de la LSG, cei care au instalat prima baterie din România care poate face reglajul rețelei.

Bateriile sunt și mai importante în aceste momente dificile pentru sistemul energetica național, în condițiile debitului mic al Dunării, care a afectat producție de energie hidro și nucleară. România are deja instalată o capacitate solară semnificativă, peste 3.000 MW dispecerizabili, care poate încărca la miezul zilei bateriile, pentru a se deccărca apoi în vârful de consum de seară, când este nevoie mare de energie.

Iată un top 3 al celor mai mari baterii operaționale acum în România:

Iaz: 100 MW/206 MWh

Sistemul include 44 de containere cu baterii litiu-ion, 528 de invertoare de mare putere, o stație de 110 kV, 11 posturi de transformare și un sistem de management al energiei (EMS). Constructor a fost Simtel, iar beneficiar este Energy Capital Group, parte a Grupului GÜRİŞ din Turcia. Proiectul, implementat în satul Iaz, comuna Obreja, județul Caraș-Severin, este o unitate stand-alone, cea mai mare din zona Banatului la această oră. A fost finalizată la sfârșitul lui mai

Gura Ialomiței: 150 MW / 300 MWh

Aukera Energy, platformă pan-europeană de energie din surse regenerabile și stocare a energiei în baterii, susținută de AtlasInvest, Reggeborgh și SFPIM (fondul suveran de investiții al Belgiei),a anunțat finalizarea instalației de stocare Gura Ialomiței chiar la jumătatea lunii iunie. Faza a doua, reprezentând încă 100 MW / 200 MWh, va intra în curând în construcție și se preconizează a fi finalizată până la sfârșitul anului. Antreprenorul EPC al proiectului a fost firma românească Electrogrup, parte a grupului E-Infra.

Florești: 201MW/402 MWh

Nova Power & Gas, parte a a acesluiași grup românesc E-INFRA, a anunțat în decembrie 2025 intrarea în funcțiune și în exploatare comercială a celei mai mari instalații de stocare a energiei în baterii din România, cu o putere de 200 MW și o capacitate de stocare de 400 MWh, localizată la Florești, județul Cluj. Este și acum cea mai mare baterie din România. Are 45 de containere cu baterii de câte 4,5 MWh, 30 de puncte de transformare și o stație electrică de 110/33 kV. Este folosită pentru piața serviciilor de sistem și pentru piața de echilibrare. Grupul mai are operaționale încă 4 baterii.

În luna februarie, Gabriel Andronache, vicepreședinte al ANRE, a declarat că în acest an puterea instalațiilor de stocare se va tripla față de ce aveam la finalul anului trecut, până la 2.000 MW.

“Dacă ne uităm pe datele de anul trecut, diferența dintre import și export nu este foarte mare. Problema este că exportăm pe vârf de producție, când vârful este mic, și exportăm pe vârf de sarcină, când prețul este mare. Lumea a înțeles că acel vârf de producție din timpul zilei trebuie întârziat, iar asta se face prin stocare, și am constatat că au început să fie instalate capacități de stocare foarte mari. Am terminat anul trecut cu o capacitate de stocare dispecerizabilă (în sens de putere instalată – n.red.) de aproape 600 MW, la finalul acestui an ne așteptăm să depășim pragul de 2.000 MW”, a spus atunci Andronache.

Așadar, la 1 august, am ajuns la 1.000 MW.