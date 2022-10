Generalul Michel Yakovleff: ”Putin a pierdut războiul deoarece a pierdut armata”

Informații sosite de pe fronturile din Ucraina confirmă continuarea contra-ofensivei militare a trupelor Kievului. Comandamentul armatei ucrainene anunță vineri că peste 600 localități au fost recuperate de sub controlul rușilor în operațiunile desfășurate luna trecută. Autoritățile de ocupație rusă din regiunea Herson presează populația să se refugieze în alte regiuni aflate sub control rus, fiind iminent atacul ucrainenilor ce progresează pe frontul din sudul țării. Este adevărat că și trupele ruse au continuat în ultimele zile, după explozia urmată de distrugeri serioase la Podul Crimeei, bombardarea masivă a Kievului și a mai multor localități și regiuni de pe tot cuprinsul Ucrainei. Cu toate acestea, sublinia generalul Michel Yakovleff, fost adjunct al Șefului Statului Major al Comandamentului suprem interaliat pentru operațiunile NATO, într-un interviu la postul francez de televiziune BFMTV, că ”distrugerile provocate de ruși nu au niciun sens sub aspect militar, ele neschimbând soarta războiului… Putin provoacă multe distrugeri, provoacă multă suferință dar, din punct de vedere militar, este semănat foc într-o zonă care nu este teatru de luptă”.

”Regimul Putin se va prăbuși”

Potrivit generalului Yakovleff, trupele ruse nu au lansat foc pe front, ”regimul a decis distrugerea de locuințe, ceea ce nu servește la nimic”. Putin, a subliniat generalul citat, ”a pierdut războiul pentru că și-a pierdut propria armată”. ”Teoria mea, subliniază în continuare Yakovleff, este că regimul Putin este condamnat, și el se va prăbuși. El este la final: toaterachetele pe care le lansează nu mai servesc la nimic… Strategia Kremlinului arată că rușii înșiși nu mai cred în victorie”.