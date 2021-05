Grupul Promateris încheie trimestrul I 2021 cu creștere de 23%

Grupul Promateris încheie primul trimestru al anului 2021 cu vânzări consolidate de 35 de milioane de lei, o creștere cu 23% fata de aceeași perioadă a anului precedent. Creșterea se datorează în mare parte dezvoltării portofoliului de produse bio-based și compostabile, dar și dezvoltării rețelei de clienți. Promateris își consolidează astfel poziția de lider regional în soluții și produse cu impact redus asupra mediului, destinate segmentului de retail.

Grupul Promateris închieie primul trimestru al anului 2021 cu EBITDA de 4,6 milioane de lei, în creștere cu 7% față de 2019. Obiectivul grupului este ca în 2025 să atingă o cifră de afaceri de 250 milioane de lei, cu un EBITDA previzionat de 35 milioane de lei.

23% creșterea cifrei de afaceri (față de trimestrul I 2020)

7% creștere EBITDA operațional (față de trimestrul I 2020)

24% creștere a rezultatului total global (față de trimestrul I 2020)

Creșterea din acest trimestru este rezultatul majorării cifrei de afaceri a companiei, dar și a optimizărilor operaționale ale companiei. Rezultatele evidențiază impactul pozitiv pe care îl au investițiile în „economia verde”, permițând creșterea accelerată a companiei și atingerea țintelor financiare și de sustenabilitate.

Primul trimestru al anului 2021 a fost, fără îndoiala, în continuare marcat de criza sanitară cu care ne confruntăm la nivel mondial. Chiar daca am avut parte de un context neobișnuit, echipa Promateris s-a ridicat la nivelul provocării, demonstrând ca putem sa creștem chiar și într-un cadru mai complex, cu multe necunoscute. La fel ca si pana acum, prioritatea noastră a fost siguranța și sănătatea angajaților, colaboratorilor si clienților noștri. Fiecare decizie pe care am luat-o a avut în prim plan responsabilitatea socială față de angajații noștri, față de comunitățile locale și determinarea de a face pași mai departe in direcția sustenabilității si a inovației.

Pentru anul 2021 ne-am propus să menținem ritmul accelerat de dezvoltare din ultimii ani, prin realizarea de investiții strategice, care sa ne permită atât creșterea portofoliului de clienți, dar și dezvoltarea de noi produse. În plus, pentru anii care urmează, suntem determinați și motivați să avem un progres ecologic, social și economic pentru companie și pentru toate părțile implicate în activitățile noastre, Tudor Georgescu, CEO Promateris.

Compania va continua investițiile în dezvoltarea capacităților de producție prin extinderea suprafețelor de producție, achiziția de echipamente performante de ultimă generație, specializarea forței de muncă, dar și dotarea departamentului de R&D, care lucrează constant la dezvoltarea de noi produse cu impact scăzut de mediu. În primul trimestru din 2021, Promateris a obținut o finanțare din fonduri nerambursabile de 744.000 de euro, acordată de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin mecanismele financiare SEE și Norvegian 2014-2021, în cadrul proiectului Creșterea IMM-urilor din România. Scopul proiectului este de a realiza materia primă biodegradabilă și compostabilă, pe bază de amidon de porumb în fabrica din Buftea. Astfel, Promateris SA devine prima companie din Europa de Est care produce materie primă pe bază de amidon de porumb. În felul acesta, reușim să ajutăm producătorii locali să devină mai competitivi și să își reducă dependența pe care o au față de producătorii externi, dar și să aducă valoare bio-economiei locale prin folosirea de amidon de porumb produs în România. Acesta este al doilea proiect de dezvoltare finanțat prin EEA & Norway Grants.