Horror-ul ”Titane” ia Palme d’Or, iar ”La Civil”, Prix de l’Audace

După o gală care a fost caracterizată de unele publicaţii ca ”haotică” sau ”lipsită de suspans”, avem totuşi două ingrediente care ar putea să o condimenteze (în afară de greşeala preşedintelui juriului, Spike Lee, care a anunţat filmul care a câştigat marele premiu la începutul Galei, în loc de final). O greşeală totuşi de organizare, şi nu una de principiu.

În primul rând, este de notat că trofeul Palme d’Or a fost adjudecat de un film horror, o categorie prea puţin avută în vedere la alte festivaluri decât cele de gen. La prima vedere, ar fi chiar o premieră pentru Festivalul de la Cannes, până acum luând acest premiu doar câteva producţii care ar putea fi catalogate ca thriller.

Filmul regizoarei franceze Julia Ducournau, o coproducţie franco-belgiană, este catalogat ca ”body-horror”.

Apoi, o veste bună pentru România: juriul secțiunii Un Certain Regard a creat special premiul Prix de l’Audace (Courage Prize/Premiul pentru îndrăzneală) pentru a-l acorda filmului La Civil, regizat de Teodora Ana Mihai, potrivit Cinemagia.

Eroina din La Civil este o femeie mexicană a cărei fiică este răpită de un cartel de droguri. Autoritățile refuză să o ajute să își recupereze fiica, așadar mama va face orice pentru a-și atinge scopul, conform Wikipedia. Filmul este, potrivit regizoarei, mai puţin axat pe violenţă, cât pe problematica în sine.

Câteva din principalele premii (date preluate de pe Cinemagia):

Palme d’or:

Titane, regia Julia Ducournau



Marele premiu/Grand Prix Ex Æquo:

Un Héros/A Hero, regia Asghar Farhadi

Hytti N°6/Compartment n°6 / Compartiment N°6 , regia Juho Kuosmanen



Premiul pentru regie: Leos Carax pentru Annette



Premiul pentru scenariu: Hamaguchi Ryusuke și Takamasa Oe pentru Drive My Car

Premiul de interpretare feminină: Renate Reinsve în Verdens Verste Menneske/Julie (en 12 Chapitres)/ The Worst person in the World, regia Joachim Trier



Premiul de interpretare masculină: Caleb Landry Jones în Nitram, regia Justin Kurzel