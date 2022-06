Iata cum poti beneficia de reduceri importante la un set de fiset metalic + clasificator!

Te-ai gandit vreodata ca ai putea beneficia de o reducere de 1.100 de lei la achizitionarea unui set alcatuit dintr-un fiset metalic si un clasificator? Practic, poti investi inteligent in doua piese de mobilier foarte utile, pentru a echipa complet biroul tau.

Ofertele senzationale propuse de producatori vin in intampinarea tuturor celor care pornesc la drum in cariera de antreprenor sau celor care vor sa isi reinnoiasca decorul spatiului de lucru.

Atat fisetul, cat si clasificatorul sunt renumite pentru capacitatile de organizare a documentelor si echipamentelor de munca, acestea fiind folosite cu succes in toate domeniile de activitate.

Cauta eticheta galbena cu inscriptia sugestiva „The Best” si vei face o investitie cu care te vei mandri.! Aceasta emblema atasata la produsele comercializate pe piata indica un raport calitate / pret imbatabil si reprezinta o ocazie unica de a face economii importante. Asadar, daca esti in cautarea unui mobilier nou, care sa te ajute la sistematizarea documentelor cu care lucrezi, nu trece cu vederea perioadele promotionale!

Setul compus din clasificator si fiset, solutia pentru orice birou

Setul care te poate scapa de grija depozitarii actelor contine 1 clasificator metalic, livrat in stare asamblata, dotat cu 4 sertare ce pot sustine pana la 20 kg fiecare, si un fiset metalic livrat tot in stare asamblata, dotat cu 4 rafturi ce pot sustine pana la 50 kg/polita. Seturile vin in 2 culori indragite de cumparatori, menite sa aduca un vibe pozitiv incaperii in care sunt amplasate. Clasificatorul poate avea corpul de culoare gri si sertarele roz sau albastru, iar fisetul poate avea corpul gri si usile roz sau albastre.

Dimensiunile sunt perfecte pentru orice incapere, cele doua piese de mobilier completandu-se armonios. Astfel, poti incadra in mediul tau de lucru un clasificator cu dimensiunile de 460x620x1.325 mm (LxlxH) si un fiset metalic cu dimensiunile de 800x350x1.800 mm. Ambele sunt fabricate din otel de inalta calitate, cu o grosime de 0,7 mm, sunt rezistente si durabile in timp.

Compartimentare ca la carte

Clasificatorul este echipat cu sertare culisante prevazute cu sine pentru depozitarea dosarelor suspendabile A4. Capacitatea de incarcare este de aproximativ 50-60 de dosare suspendabile/sertar. Sistemul de inchidere este centralizat, o cheie inchizand toate sertarele.

Fisetul este prevazut cu 4 polite reglabile pe inaltime, ceea ce permite recompartimentarea spatiului sau interior, in functie de obiectele ce urmeaza a fi depozitate. Poti sistematiza fisetul astfel incat pana si cele mai voluminoase bibliorafturi sau cutii de arhivare sa incapa asezate in pozitie verticala. Incuietoarea cu 2 chei va limita accesul persoanelor neautorizate.

Setul cu fiset metalic si clasificator respecta toate normele de calitate in vigoare, prevazute in standardele internationale, si are certificari ISO 9001:2008 Quality Management, ISO 14001:2004 Environmental Management si OHSAS 18001:2007 Health and Safety Management.

Robuste si rezistente in timp

Mai mult decat atat, cele doua piese sunt vopsite in camp electrostatic, ceea ce garanteaza rezistenta vopselei in timp, fara a exista riscul de a se desprinde sau de a capata un aspect inestetic. Clasificatorul este acoperit si de un strat de vopsea ignifuga, rezistenta cel putin o ora la foc deschis. De asemenea, datorita dimensiunilor, clasificatorul este prevazut cu un sistem anti-rastunare “ANTI-TILT”, ce nu permite deschiderea simultana a doua sau mai multe sertare.

Un set alcatuit dintr-un clasificator si fiset metalic este excelent pentru orice birou si orice activitate. In plus, reducerea colosala de 1.100 de lei este un „Best deal”, cu siguranta. Consulta ofertele producatorilor si profita de aceasta ocazie!