IMM România: Comerțul exterior accelerează în trimestrul II 2026, însă deficitul comercial rămâne o provocare majoră pentru mediul de afaceri

IMM ROMÂNIA atrage atenția că evoluția comerțului exterior în trimestrul II al anului 2026 indică o accelerare a activității economice și o intensificare a schimburilor comerciale, însă menținerea unui deficit comercial ridicat continuă să reprezinte una dintre principalele vulnerabilități ale economiei românești și ale mediului de afaceri.

Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2026, exporturile României au însumat 49,04 miliarde euro, iar importurile 65,50 miliarde euro, rezultând un deficit comercial de 16,46 miliarde euro, cu 2,0% mai redus decât în aceeași perioadă a anului 2025.

Evoluția din trimestrul II 2026 evidențiază o îmbunătățire față de începutul anului. După un trimestru I caracterizat de un ritm mai moderat al schimburilor comerciale, trimestrul II a adus o accelerare atât a exporturilor, cât și a importurilor, culminând cu luna iunie 2026, când exporturile au crescut cu 5,9%, iar importurile cu 9,9% comparativ cu iunie 2025. Această evoluție reflectă o revenire a cererii externe și o activitate mai intensă în sectoarele industriale și de producție.

Din perspectiva IMM ROMÂNIA, evoluția din trimestrul II 2026 indică o intensificare a activității economice și comerciale față de începutul anului, reflectată prin creșterea volumului schimburilor externe și prin consolidarea cererii pentru produse românești pe piețele externe. Pentru întreprinderile mici și mijlocii, această dinamică se traduce prin oportunități suplimentare de extindere a exporturilor, dar și printr-o presiune crescută asupra costurilor de producție și aprovizionare, în condițiile în care multe companii depind de importul de materii prime, componente și echipamente.

Creșterea importurilor într-un ritm mai rapid decât exporturile în trimestrul II semnalează faptul că economia internă continuă să fie alimentată într-o măsură importantă de bunuri provenite din exterior, ceea ce afectează competitivitatea producătorilor locali și contribuie la menținerea unui deficit comercial ridicat. Pentru IMM-uri, acest context presupune marje de profit mai reduse, o nevoie mai mare de finanțare a capitalului de lucru și o expunere sporită la fluctuațiile costurilor logistice și ale cursului de schimb.

În același timp, ponderea dominantă a schimburilor comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene confirmă integrarea puternică a companiilor românești în lanțurile europene de producție și aprovizionare. Această integrare oferă acces la piețe și parteneriate stabile, dar face ca performanța IMM-urilor românești să depindă într-o măsură semnificativă de evoluția economiilor europene și de cererea externă din principalele state partenere.

În structura comerțului exterior, mașinile și echipamentele de transport continuă să dețină cea mai mare pondere, reprezentând 46,8% din exporturi și 36,5% din importuri, ceea ce confirmă rolul determinant al industriei prelucrătoare și al companiilor exportatoare în economia românească. De asemenea, schimburile comerciale cu Uniunea Europeană rămân dominante, reprezentând peste 72% din exporturi și 73% din importuri.

IMM România subliniază însă că această evoluție trebuie analizată în contextul încetinirii economiei și al presiunilor tot mai accentuate asupra mediului de afaceri, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii. Majorarea salariului minim brut pe economie a determinat o creștere directă a costurilor cu forța de muncă, într-un moment în care companiile se confruntă deja cu diminuarea ritmului de creștere economică, reducerea consumului și menținerea unor costuri operaționale ridicate. În lipsa unor măsuri de sprijin pentru investiții și creșterea productivității, această presiune suplimentară asupra cheltuielilor salariale poate afecta competitivitatea IMM-urilor și capacitatea acestora de a se extinde pe piețele externe.

IMM ROMÂNIA evidențiază că reducerea deficitului comercial și valorificarea potențialului exportator al economiei românești necesită măsuri concrete pentru susținerea IMM-urilor, inclusiv:

facilitarea accesului la finanțare pentru investiții în capacități de producție și internaționalizare;

extinderea programelor de promovare a exporturilor și de participare la târguri și misiuni economice;

sprijinirea digitalizării și inovării în companiile cu potențial de export;

reducerea costurilor administrative și logistice care afectează competitivitatea firmelor românești.

„Datele din trimestrul II 2026 arată că firmele românești, în special întreprinderile mici și mijlocii integrate în lanțurile europene de producție, au reușit să își consolideze activitatea externă. Totuși, ritmul mai rapid de creștere al importurilor față de exporturi în trimestrul II indică faptul că presiunile asupra competitivității și asupra balanței comerciale persistă”, a declarat Florin Jianu, Președinte IMM România.

Organizația consideră că trimestrul II 2026 oferă semnale pozitive privind dinamizarea activității economice, însă această evoluție trebuie susținută prin politici publice orientate spre creșterea valorii adăugate a exporturilor, dezvoltarea producției interne și consolidarea prezenței companiilor românești pe piețele externe.