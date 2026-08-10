18 dezbateri, 60 de invitați, o singură întrebare: ce fel de Românie vrem? Seria de dezbateri publice a Festivalului de Film și Istorii Râșnov începe pe 15 august

Între 15 și 23 august 2026, Râșnovul devine, pentru nouă zile, agora unde România își pune întrebările pe care rar le pune cu voce tare.

18 dezbateri și prelegeri, cu peste 60 de invitați: istorici, economiști, jurnaliști, diplomați, sociologi, antreprenori și lideri civici.

De la Unirea Principatelor la inteligența artificială, de la diaspora la Republica Moldova, de la energie la securitate — teme care ne privesc pe toți, nu doar pe specialiști.

Dezbaterile pot fi urmărite în sala Amza Pellea din Râșnov sau online pe canalele Festivalului.

Noi, echipa FFIR, ne dorim ca prin aceste dezbateri să contribuim la o Românie sănătoasă. Trăim vremuri care ne împing adesea spre dezbinare, spre zgomot, grabă și superficialitate. Dar noi am ales o altă cale.

Credem în moderație, în dialog și în rigoarea științei. Credem în valoarea pe care o aduc oamenii și în puterea noastră de a ne construi Binele în care vrem să trăim. Pentru noi, trecutul nu este o povară, ci un profesor ale cărui lecții merită ascultate. Prezentul cere să fie privit cu realism, nu cu cinism, iar viitorul nu îl așteptăm pasivi —îl construim zi de zi.

Credem în unitate, nu în dezbinare. În acțiune, nu în resemnare. Și credem că orice schimbare în bine începe cu omul de lângă noi. În jurul acestui crez s-au adunat alături de noi oameni valoroși: experți, companii și organizații ale societății civile — oameni cu curajul de a gândi limpede și de a vorbi deschis.

Fiecare dezbatere de la Râșnov este o cărămidă pusă la un proiect comun: România pe care ne-o dorim cu adevărat.

De la 1848 până mâine

Seria pornește chiar din inima temei ediției — „Proiect: România” — cu o incursiune istorică între Unirea Principatelor și anul 1989, semnată de Alina Pavelescu și Adrian Cioroianu, și continuă direct cu anii ’90 povestiți de cei care i-au trăit din prima linie: Ana Blandiana, Ludovic Orban și Ion Andrei Gherasim vorbesc despre cum se învață libertatea după ce ai trăit fără ea.

Urmează întrebări care ating direct viața de zi cu zi a oricărui român: cine rămâne și cine pleacă, ce înseamnă diaspora dincolo de clișee, cât de liberă e, de fapt, gândirea noastră colectivă, cum arată o Republică Moldova reală, dincolo de titluri de presă, și ce ar însemna, concret, Unirea. Nu lipsesc nici temele care decid viitorul apropiat: tranziția energetică, locul României într-o Uniune Europeană care se reinventează, reziliența unei societăți în fața amenințărilor, și rolul capitalului uman într-o lume în care inteligența artificială preia rutina.

De ce merită să vii?

Pentru cei mai tineri, seria de dezbateri e o ocazie rară de a sta față în față cu oamenii care chiar decid sau explică ce se întâmplă în țară — nu prin ecran, ci la o discuție la care poți directă. Ediția se încheie chiar cu vocea generației care va prelua ștafeta: pe 23 august, participanții Râșnov Young Leaders Summit 2026 își prezintă public, după 10 zile de lucru, propriul manifest — „Țara pe care ne-o dorim”.

Pentru adulți, dezbaterile sunt o pauză rară de la polarizarea din spațiul public online: aici argumentele se confruntă direct, cu nume și fețe, nu în comentarii anonime.

Programul dezbaterilor (15–23 august, Râșnov)

Ziua Ora Dezbaterea Invitați Sâmbătă, 15 august 11:00 Proiect România 1848–1989. Construcție și deconstrucție Alina Pavelescu, Adrian Cioroianu, Dan Manolache Sâmbătă, 15 august 16:00 Anii ’90. Redescoperirea și gestionarea libertății Ana Blandiana, Ludovic Orban, Ion Andrei Gherasim, Anca Lăzărescu Duminică, 16 august 11:00 Ce ne (mai) unește? Lăsăm pe cineva în urmă? Victor Giosan, Marius Cosmeanu, Mihai Maci, Carmen Dumitrescu Duminică, 16 august 16:00 Diaspora la momentul marilor întrebări despre viitor Adina Măglan, Cosmin Râță, Bogdan Ivănel, Mihai Rădulescu Luni, 17 august 11:00 Basmele și societatea de consum (prelegere) Laura Jiga Iliescu Luni, 17 august 16:00 Constituție și modernizare Dacian-Cosmin Dragoș, Ioan Stanomir, Maria Cezar, Laura Ștefan Marți, 18 august 16:00 Cum se modelează gândirea și atitudinea unui popor? Cosmin Popa, Dana Țălnar-Naghi, Oana Papuc, Claudia Indreica Miercuri, 19 august 11:00 Tranziția energetică: între ideal și posibil Mihai Stoica, Mihnea Cătuți, Laura Nazare, Otilia Nuțu Miercuri, 19 august 16:00 Viitorul UE și locul României în el Vasile Pușcaș, Elena Calistru, Dan Bucșa, Andreea Roșca Joi, 20 august 11:00 Scutul invizibil. Voința unui popor de a rezista Marius Ghincea, George Scutaru, Sorin Ioniță, Claudia Indreica Joi, 20 august 16:00 România absentă. Relevanță, coerență și identitate Elena Calistru, Adriana Săftoiu, Mihail-Valentin Cernea, Teodor Tiță Vineri, 21 august 11:00 Capitalul uman, de la educație la generarea de valoare Ana Maria Stancu, Dan Bucșa, Sorin Costreie, Claudia Indreica Vineri, 21 august 16:00 România între deglobalizare și reindustrializare Sergiu Manea, Alessio Menegazzo, Dan Bucșa Sâmbătă, 22 august 11:00 Republica Moldova între trecut și viitor Anca Dragu, Alexandru Postica, Alina Radu, Sergiu Musteață Sâmbătă, 22 august 16:00 Cât ar costa Unirea? Trei puncte de vedere Paula Erizanu, Armand Goșu, Valeriu Pașa, Sorin Ioniță Duminică, 23 august 12:00 23 august 1939: Pactul Hitler–Stalin și destinul României Sergiu Musteață, Ludmila Coadă, Raimar Wagner Duminică, 23 august 16:00 Lansare „Țara pe care ne-o dorim: manifestul noii generații” Tinerii Râșnov Young Leaders Summit 2026

Toate dezbaterile fac parte din cea de-a 18-a ediție a FFIR, desfășurată în perioada 7–23 august 2026 la Râșnov, Brașov, Feldioara și Codlea, sub tema „Proiect: România” și motto-ul „BA DA, SE POATE!”. Etapa de la Râșnov, unde au loc dezbaterile, se desfășoară în perioada 14–23 august.

Acces și transmisiune: Dezbaterile și prelegerile vor fi transmise prin infrastructura de live streaming a festivalului, pentru publicul care nu poate fi prezent fizic la Râșnov. Detalii complete despre program și acces sunt disponibile pe Facebook și Instagram, precum și pe platforma de bilete.

Biletele pot fi achiziționate de pe https://eventbook.ro/festival/festivalul-de-film-si-istorii-rasnov. Dezbaterile și prelegerile vor fi transmise prin intermediul infrastructurii de live streaming a festivalului. Detalii despre program pe:

https://www.facebook.com/filmsiistoriirasnov

https://www.instagram.com/filmsiistoriirasnov