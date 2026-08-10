Simon Stiell: China a depus eforturi enorme pentru decarbonizare

Secretariatul Convenției-cadru privind schimbările climatice este agenția ONU specializată și responsabilă pentru sprijinirea eforturilor globale în schimbări climatice. Secretarul executiv, Simon Stiell, aflat în vizită la Beijing, a acordat un interviu CGTN.

Care sunt obiectivele pe sperați să le atingeți în cadrul acestei vizite în China?

Simon Stiell: Am discutat despre obiectivele care trebuie atinse în negocierile climatice înainte de sfârșitul anului și am aflat despre principalele priorități și măsurile concrete pe care le are China în prezent. Din punctul meu de vedere, acțiunile concrete desfășurate la fața locului sunt cele mai importante de urmărit. Realitatea de zi cu zi este adesea mai complexă decât o arată cifrele. De aceea, vreau să înțeleg concret situația din China.

Cât de optimist sunteți în legătură cu atingerea obiectivului de a limita încălzirea globală la sub 1,5℃? Care este situația acum?

Simon Stiell: Știința ne spune clar care sunt obiectivele și care este situația actuală, iar acum suntem încă departe de obiectiv. Dar, ceea ce îmi dă speranță este că avem toate instrumentele necesare. Știm exact ce trebuie făcut, cine trebuie să facă și când trebuie făcut. Toate acestea sunt foarte clare. Mecanismele actuale de cooperare multilaterală definesc clar responsabilitățile și modul în care fiecare țară contribuie.

Am observat că liderii de state care ajung în China fac adesea vizite speciale în industria vehiculelor electrice chineze și testează noile vehicule chinezești. Cum priviți acest fenomen?

Simon Stiell: Cel mai bun mod de a promova o nouă tehnologie este să lași liderii cei mai influenți să o experimenteze și să devină utilizatori. În ultimii câțiva ani, am văzut cum mașinile electrice au trecut, de la o inovație, la prima opțiune pentru mulți oameni. Mai ales în contextul actual al crizei energetice, entuziasmul pentru mașinile electrice crește rapid. Această tendință nu doar că va continua, dar se va accelera constant.

Din perspectiva dumneavoastră, conflictele geopolitice din Orientul Mijlociu ar putea, obiectiv, să accelereze acest proces? Vor putea consolida consensul politic între țări și stimula piața, promovând dezvoltarea industriei vehiculelor electrice?

Simon Stiell: Cred că impactul nu se limitează doar la industria vehiculelor electrice. Această criză energetică a scos în evidență fragilitatea economiei globale, dependentă de energia pe bază de combustibili fosili. În prezent, aproximativ 75% dintre țările lumii importă petrol și gaze, și am văzut deja efectul acestei crize asupra prețurilor combustibililor și securității energetice. Aceasta se manifestă la două niveluri. La nivel guvernamental, se apar constant probleme legate de securitatea energetică și vulnerabilitate. În același timp, discuțiile se concentrează pe cum să accelerăm independența față de combustibilii fosili și să facem tranziția o măsură esențială, ceea ce nu este doar o chestiune de securitate energetică, ci și de competitivitate economică.

Domnule Stiell, în mesajul dumneavoastră adresat la Universitatea Tsinghua, ați declarat că estimările privind încălzirea globală s-au redus aproximativ la jumătate. Pe ce bază ați făcut această afirmație?

Simon Stiell: Privind situația de dinainte de semnarea Acordului de la Paris din 2015, estimările de creștere a temperaturii globale ajungeau la maxim 5℃. La 10 ani după semnarea acordului, valoarea scăzut la aproximativ jumătate. Deși mai este mult până la obiectivul de limitare a temperaturii la 1,5℃, necesar pentru siguranța umanității, acest rezultat arată clar că mecanismele multilaterale și procesele legate de combaterea schimbărilor climatice dau rezultate.

China a jucat un rol crucial, în 2015, în promovarea unui acord între 195 de țări și, alături de alte state majore, a participat și a promovat schimbările necesare. China a depus eforturi enorme pentru decarbonizare, făcând-o excelent, iar experiența sa merită să fie preluată de multe alte țări. Uitându-ne la dezvoltarea Chinei din ultimii 10 ani, ritmul și investițiile în tranziția către o economie verde și cu emisii reduse de carbon sunt uluitoare. Această transformare nu doar că a stimulat locurile de muncă, dar a creat noi oportunități economice.

Care credeți că sunt inovațiile, explorările și experiențele practice ale Chinei de care alte țări ar putea să țină cont și să învețe?

Simon Stiell: Cred că, înainte de toate, este voința politică arătată de conducerea supremă a Chinei. Toate angajamentele făcute de partea chineză nu doar că sunt realizate, dar adesea sunt depășite. Astfel, voința politică manifestată de China a condus în mod constant la aceste schimbări, iar acesta este primul punct demn de învățat. Al doilea punct este despre modul în care această voință politică poate fi transformată în acțiuni concrete și eficiente. Fie că este vorba de investiții în cercetarea tehnologiilor cheie necesare tranziției, fie de promovarea aplicării la scară largă a rezultatelor inovatoare sau de dezvoltarea pieței interne și furnizarea de produse pentru aceasta, există multe aspecte din care se poate învăța.