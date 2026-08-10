Otokar a primit vizita ministrului apărării naționale al României, prima vizită la nivel înalt de la preluarea Automecanica Mediaș și operaționalizarea completă a liniilor de producție

Vicepremierul Radu-Dinel Miruță, ministrul apărării naționale, a vizitat fabrica Automecanica Mediaș, unde Otokar a implementat aceleași standarde de producție ca în Turcia. 290 de vehicule COBRA II au fost livrate până în prezent Forțelor Terestre Române.

Fabrica Otokar de la Mediaș a găzduit prima vizită la nivel înalt a Ministerului Apărării Naționale (MApN) de la finalizarea achiziției Automecanica Mediaș de către Otokar și operaționalizarea integrală a liniilor de producție. Vicepremierul Radu-Dinel Miruță, ministrul apărării naționale, a vizitat facilitatea pentru a urmări producția de serie a autovehiculului tactic blindat de tip ușor COBRA II 4×4 și pentru a se întâlni cu echipa locală, aflată în plină extindere.

„Este o onoare să îl primim pe ministrul apărării naționale aici, la Mediaș, la fabrica noastră de vehicule blindate din România. Această vizită reflectă încrederea acordată activității noastre. Vreau să subliniez că Otokar este și rămâne pe deplin angajat în acest proiect. Producem aici, în România, iar prin această investiție transferăm tehnologie și know-how către România și consolidăm industria românească de apărare”, a declarat Aykut Özüner, CEO Otokar.

O vizită de referință pentru industria românească de apărare

Este pentru prima dată când o delegație a Ministerului Apărării Naționale vizitează platforma de la Mediaș după ce Otokar a finalizat cu succes achiziția Automecanica S.A. Mediaș și a pus imediat în funcțiune liniile de producție ale fabricii. Vizita i-a oferit ministrului și delegației sale ocazia de a vedea direct un sit de producție complet operațional, care a trecut de la angajamentul contractual la rutina industrială zilnică, vehiculele COBRA II ieșind în prezent de pe linia de fabricație pentru Armata României.

Producție la standarde NATO, cu procese identice celor din fabrica Otokar din Türkiye. 290 de vehicule deja livrate

Automecanica S.A. Mediaș operează în prezent la exact aceleași standarde de producție utilizate de Otokar în Türkiye, în strictă conformitate cu cerințele NATO. Până în prezent, 290 de vehicule COBRA II au fost livrate Armatei României – o etapă importantă în cadrul programului de 1.059 de vehicule, producția și livrările pentru unitățile rămase continuând conform graficului.

Nu doar asamblare, ci un proces integrat de producție

În fabrică au fost deja aduse echipamente moderne, iar altele vor urma, pe o platformă industrială care se întinde pe aproximativ 140.000 de metri pătrați, cu infrastructură la standarde NATO.

Prin această investiție, Otokar aduce în România tehnologia și întregul său know-how de producție și devine un producător complet capabil de platforme terestre în România, vizând și cerințele altor state europene.

O echipă locală în creștere

Producția de la Mediaș generează totodată locuri de muncă stabile și calificate în comunitatea locală. Otokar a angajat deja aproape 100 de persoane noi în fabrică, echipa de producție numărând în prezent peste 300 de oameni. Împreună cu structura administrativă, numărul total de angajați urmează să se apropie de 400, în funcție de nivelul producției, compania urmărind să devină angajatorul preferat din industrie.

Despre programul COBRA II – ATBTU

În noiembrie 2024, Otokar a semnat cu C.N. Romtehnica S.A. contractul pentru livrarea a 1.059 de autovehicule tactice blindate de tip ușor COBRA II 4×4 către Ministerul Apărării Naționale al României, în valoare de aproximativ 857 de milioane de euro. Dintre acestea, peste 780 de vehicule sunt produse local, la Mediaș, pe parcursul a cinci ani, în cadrul unui amplu program de cooperare industrială menit să consolideze sectorul de apărare al României și postura NATO pe Flancul Estic al Alianței.

Prezența europeană și globală a Otokar

Otokar este furnizor pentru NATO și pentru Organizația Națiunilor Unite, cu peste 33.000 de vehicule militare aflate în serviciu activ în aproape 50 de țări și în inventarele a peste 80 de utilizatori finali din întreaga lume. Cu aproape 40 de ani de experiență în industria de apărare, Otokar aduce în România credibilitatea unui producător global și angajamentul unui partener local pe termen lung.