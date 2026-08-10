În ultimele opt săptămâni, modelul open-source Kimi K3 a stabilit un nou record mondial în ceea ce privește numărul de parametri, capacitățile de agent inteligent ale modelelor DeepSeek au fost îmbunătățite considerabil, iar Alibaba Qwen a anunțat lansarea celui mai mare model cu ponderi deschise (open-weight). Inteligența artificială din China cunoaște astfel o dezvoltare explozivă pe multiple planuri. Aceasta este o imagine în miniatură a „inovației la scară largă” din China. Inovația nu mai înseamnă doar progrese punctuale, ci presupune crearea unor capacități sistemice care pot fi replicate, extinse și aplicate la scară largă.

Analiștii consideră că, bazându-se pe o piață de dimensiuni uriașe, un sistem industrial complet, o capacitate eficientă de transformare a inovațiilor în produse și un ecosistem deschis de cooperare, China oferă lumii tot mai multe beneficii în domeniul inovației științifice și tehnologice. Seria de rezultate inovatoare obținute de China a atras o atenție largă la nivel mondial. Potrivit celui mai recent clasament publicat de Nature Index, calculat pe baza datelor pentru întregul an 2025, contribuția Chinei la cercetarea științifică a ajuns la 52.735,17, situându-se pe primul loc în lume.

În fața dezvoltării inovatoare a Chinei, unele țări occidentale sunt cuprinse însă de anxietate. Mai ales de la începutul acestui an, Statele Unite au extins în mod repetat sfera conceptului de securitate națională, invocând diverse pretexte, precum proprietatea intelectuală și securitatea cibernetică, pentru a restricționa și a suprima produsele chinezești de înaltă tehnologie. Cu toate acestea, faptele au demonstrat că „oportunitatea Chinei 2.0” reprezintă un consens tot mai larg în comunitatea internațională. Ziarul sud-coreean Aju News a relatat recent că puternica capacitate de producție a Chinei, inovația tehnologică susținută și măsurile de deschidere tot mai ample nu numai că stimulează transformarea și modernizarea economiei chineze, ci creează și noi spații pentru creșterea economică și cooperarea la nivel mondial. „Dividendele inovației” chineze atrag o atenție tot mai mare la nivel global.

Inovația poartă în sine aspirația oamenilor către o viață mai bună. De la exportul către Europa al aparatelor de aer condiționat și al altor produse menite să ofere confort în perioadele caniculare, la succesul vehiculelor cu energie nouă în Coreea de Sud, Australia și Asia de Sud-Est, până la lansarea unor medicamente inovatoare care reduc semnificativ costurile tratamentului, inovația chineză se răspândește în lume și permite tot mai multor țări să împărtășească roadele dezvoltării.

În fața provocărilor generate de restructurarea și modernizarea industriei la nivel mondial, inovația chineză contribuie și la transformarea industrială globală. Potrivit estimărilor, între 2012 și 2025, valoarea adăugată generată de exporturile companiilor chineze în 24 de economii în curs de dezvoltare a crescut de aproape cinci ori. Potrivit evaluărilor Agenției Internaționale pentru Energie Regenerabilă (IRENA) și ale Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD), progresele Chinei în domeniul noilor tehnologii energetice și aplicarea acestora la scară largă au accelerat cu cel puțin 10 ani procesul global de extindere a utilizării energiei regenerabile.

Mai remarcabil este faptul că, într-o perioadă în care protecționismul este în creștere, China își menține politica de deschidere și incluziune și colaborează cu toate țările pentru a construi un ecosistem al inovației bazat pe beneficii reciproce. De exemplu, în domeniul inteligenței artificiale, prin punerea la dispoziție a unor modele mari la costuri reduse, sprijinirea adaptării acestora la limbile locale și consolidarea capacităților, China permite tot mai multor țări să aibă acces la noile tehnologii și produse, contribuind astfel la creșterea capacității de dezvoltare a țărilor din Sudul Global. În prezent, numărul cumulat al descărcărilor la nivel mondial ale modelelor chinezești de inteligență artificială open-source a depășit 10 miliarde, China ocupând primul loc în lume. Marile instalații științifice ale Chinei, inclusiv cele din domeniul fuziunii nucleare controlate și al tehnologiei cuantice, sunt deschise cercetătorilor din întreaga lume, iar stația spațială Tiangong urmează să primească în curând astronauți străini.

Inovația chineză aduce lumii tot mai multe oportunități de dezvoltare. Stingerea luminii altora nu te va face să strălucești mai puternic! Calomniile și măsurile de reprimare adoptate de unele țări occidentale nu pot opri China din a-și folosi inovația pentru a promova dezvoltarea de înaltă calitate și pentru a contribui la dezvoltarea comună alături de tot mai multe țări din întreaga lume. Progresul științific și tehnologic avansează cu o viteză uluitoare. China va continua să-și consolideze capacitățile interne, să se integreze activ în ecosistemul global al inovației și să distribuie în continuare beneficiile acesteia, aducând noi impulsuri dezvoltării mondiale prin „oportunitatea Chinei 2.0”.