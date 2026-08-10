China: IPC a crescut cu 0,5%, iar IPP cu 3,5%

Lunar, IPC a scăzut cu 0,1%, în timp ce IPC de bază a avansat cu 0,3%. Creșterea anuală a IPC a fost cu 0,5% mai mică decât în luna Iunie, fapt cauzat în principal de încetinirea ritmului de creștere a prețurilor la combustibili, a declarat Dong Lijuan, statistician șef în cadrul BNS.

Serviciile au continuat să susțină tendință ascendentă a prețurilor consumatorilor. Prețurile serviciilor medicale au crescut cu 4,3%, contribuind cu aproximativ 0,28% la creșterea generală a IPC. Prețurile serviciilor de menaj au înregistrat creșteri de 1,3%, ale meselor servite în localuri cu 1,0%, iar ale serviciilor educaționale cu 0,6%.

În același timp, indicele prețurilor producătorilor (IPP), care indică prețurile produselor la poarta fabricii, a crescut cu 3,5% față de anul trecut, dar în scădere cu 0,7% pe parcursul lunii.

Dong Lijuan a atribuit scăderea lunară prețurilor petrolului brut pe piețele internaționale. Prețurile din sectorul extracției petrolului au coborât cu 11,8% lunar, iar prețurile fabricării produselor petroliere rafinate au scăzut cu 8,4%.

Datele din luna Iulie reflectă îmbinarea cererii interne în redresare, presiunile prețurilor importate și factorii sezonieri, a declarat Bruce Pang, economist șef, coordonatorul departamentului de cercetare al JLL Great China. Acesta a subliniat creșterea moderată a prețurilor consumatorilor care este susținută în principal de sectoarele serviciilor, în timp ce evoluția prețurilor industriale indică o îmbunătățire a activității economiei reale.