Xi Jinping despre cel de-al 15-lea Plan cincinal de dezvoltare

Anul 2026 marchează începutul celui de‑al 15-lea Plan cincinal de dezvoltare al Chinei. În fața situației complexe, generate de interacțiune a factorilor interni și externi, președintele Xi Jinping a stabilit misiuni strategice majore privind dezvoltarea economică și socială, pentru a promova efectiv dezvoltarea de înaltă calitate.

În prima jumătate a acestui an, Produsul Intern Brut (PIB) al Chinei a ajuns la 69,6 trilioane yuani, înregistrând o creștere de 4,7% față de aceeași perioadă a anului 2025, cea mai mare creștere absolută pentru aceeași perioadă din ultimii cinci ani.

La data de 30 iulie, Biroul Politic al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez a organizat o ședință pentru a stabili programul de activitate economică din a doua jumătate a anului.

La reuniunea de celebrare a celor 105 ani de la înființarea Partidului Comunist Chinez, Secretarul General Xi Jinping a lansat apelul adresat tuturor cadrelor din partid pentru a consolida încrederea și continua munca, pentru a construi până la mijlocul secolului XXI, o mare putere socialistă modernizată și pentru a realiza al doilea obiectiv centenar de dezvoltare.