Xi Jinping și diplomația la nivel de lider de stat

În contextul schimbărilor accelerate pe plan internațional, președintele Xi Jinping a susținut în anul 2026 o serie de acțiuni diplomatice la nivel de lideri de stat, China asumând misiunea de a căuta pacea, de a promova dezvoltarea, de a stimula cooperarea și de a apăra dreptatea, înaintând curajos spre obiectivul nobil de a construi o comunitate umană cu destin comun.

În luna Ianuarie, în timpul unei întâlniri cu noii diplomați străini acreditați, președintele Xi a transmis că ușa Chinei se va deschide tot mai larg și că, printr-o dezvoltare de înaltă calitate, va aduce lumii mai multă certitudine și noi motivații, realizând dezvoltarea comună și armonia reciprocă.

În luna Mai, președintele Xi l-a primit pe președintele SUA, Donald Trump, deschizând o nouă eră a relațiilor chino-americane. Cei doi lideri au convenit asupra unei noi poziționări pentru relația constructivă și stabilă între China și SUA, oferind o orientare strategică pentru relațiile chino-americane pe următorii trei ani.

În 2026 sunt marcați 30 de ani de la stabilirea parteneriatului strategic China-Rusia și 25 de ani de la semnarea Tratatului de prietenie și cooperare de bună vecinătate. În timpul celei de-a 25-a vizite a președintelui Vladimir Putin în China, liderii celor două state au convenit să prelungească Tratatul de prietenie și cooperare China-Rusia și au semnat o declarație comună pentru a întări cooperarea strategică cuprinzătoare și prietenia de vecinătate.

Președintele Xi Jinping a mai primit la Beijing pe premierul Irlandei – Micheal Martin, premierul Spaniei – Pedro Sanchez, cancelarul german – Friedrich Merz, premierul Finlandei – Petteri Orpo, premierul britanic – Keir Starmer, și președintele Slovaciei – Peter Pellegrini, fiind subliniată dezvoltarea relațiilor China-Europa.

În luna Mai, președintele Serbiei, Alexandar Vucic, a vizitat China, unde a primit din partea președintelui Xi Medalia Prieteniei. China și Serbia au prezentat două declarații comune, continuând să promoveze construirea unei comunități de destin China-Serbia în noua eră și să pună în aplicare cele patru inițiative globale comune.

În luna Iunie, președintele Xi Jinping a efectuat o vizită de stat în Coreea de Nord, dând vitalitate și un nou conținut prieteniei bilaterale tradiționale.

Din luna Aprilie, liderii de stat din mai mult de 10 țări vecine, inclusiv Vietnam, Laos și Tadjikistan, au vizitat China, președintele Xi derulând discuții privind aprofundarea construirii unei comunități cu destin comun.

În prezent, conflictele regionale continuă să afecteze stabilitatea și securitatea globală. Ca o mare putere responsabilă, China s-a afirmat permanent ca o forță stabilizatoare, pentru menținerea păcii și explorarea unor modalități de rezolvare a problemelor într-un mod eficient.

Referitor la situația din Orientul Mijlociu, președintele Xi Jinping a propus un plan în patru puncte, pentru a promova pacea și stabilitatea în regiune.

În ceea ce privește criza din Ucraina, președintele Xi a subliniat că doar prin dialog și negocieri trebuie să se caute soluții.

În nouă eră, China va continua să ridice steagul păcii, dezvoltării, cooperării și beneficiului reciproc, va promova valorile comune ale omenirii, va impulsiona construirea unor noi relații internaționale și va promova punerea în aplicare a celor patru inițiative globale, aducând mai multă energie pozitivă pentru pacea și dezvoltarea lumii.