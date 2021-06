Impact Hub Bucharest coordonează The Circle: noul program european pentru antreprenori și liber-profesionişti

Înscrierile pentru The Circle sunt deschise până pe 11 iulie; programul va ajuta 60 de participanți din Spania, Italia și România să își întărească reziliența în contexte disruptive precum cel al pandemiei. The Circle va dezvolta abilități antreprenoriale, digitale și de gândire creativă în business, cu atenție specială pentru sustenabilitate, wellbeing și internaționalizare. Activitățile au loc atât online cât și fizic, găzduite de fiecare partener: Impact Hub Bucharest și Zitec în România, Impact Hub Madrid în Spania și Matera Hub în Italia. The Circle este cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

Programul va susține 60 de participanți în dezvoltarea a 3 tipuri de abilități: antreprenoriale, digitale și de gândire creativă în business; cu atenție specială pentru sustenabilitate, wellbeing și internaționalizare, în contextul post-pandemic care a adus în prim plan nevoia de reziliență și inovație.

60 de locuri, cu înscrieri până la 11 iulie

Aplicațiile sunt deschise până pe 11 iulie 2021, pentru freelanceri și antreprenori din România, Spania și Italia. Programul va accepta 60 de participanți în total: 30 din industrii creative + 30 din orice altă industrie, și țintește o plajă largă de stadii de dezvoltare de business, de la ideație la scalare. The Circle conține și o componentă importantă de diversitate, propunându-și să includă cel puțin 20 de participanți femei și cel puțin 5 participanți din comunități defavorizate — minorități, imigranți, refugiați.

Participarea este gratuită pentru toți participanții. În plus, The Circle va oferi și opțiuni de acoperire a costurilor de călătorie, celor aleși pentru activități internaționale. Înscrierile se desfășoară pe www.jointhecircle.eu

4 gazde europene ale activităţilor

The Circle este organizat de 4 parteneri europeni: Impact Hub Bucharest și Zitec în România, Impact Hub Madrid în Spania și Matera Hub în Italia. Este coordonat de Impact Hub Bucharest și cofinanțat prin programul Erasmus+ al Uniunii Europene.

“De 3 ani divizia de programe a Impact Hub Bucharest susține o creștere exponențială, atât prin diversitatea proiectelor implementate cât și a investitorilor din mediul public și privat, a antreprenorilor susținuți, dar și a deschiderii internaționale. Astăzi ne bucurăm să spunem #JoinTheCircle alături de parteneri deja consacrați, precum Impact Hub Madrid și Zitec, dar și de parteneri noi, precum Matera Hub. Am lucrat deja cu freelanceri creativi, antreprenori din tech și agrifood, am targetat antreprenoriatul feminin și diaspora și ne-am concentrat mereu pe oportunitățile și creșterea pe care le putem facilita pentru participanți; azi pornim un nou proiect prin care ne propunem să susținem deopotrivă sustenabilitatea și reziliența freelancerilor și antreprenorilor, în vremuri de pandemie.” — Lucia Radu, Program Manager, Programs & Entrepreneurial Growth Division Impact Hub Bucharest

Un calendar hibrid offline-online

Activitățile principale The Circle se vor desfășura sub forma unor “cercuri de învățare”: 5 zile de întâlniri fizice, găzduite de fiecare dintre cei 4 parteneri în vara anului 2022. Cercurile vor include participanți din toate cele 3 țări, fiecare participant va participa la un astfel de cerc și va putea fi selectat pentru a călători în una dintre țările partenere.

După acceptarea în program, primele activități vor avea loc online, sub formă de workshop-uri digitale, în octombrie 2021. Acestea vor fi urmate de un mix de întâlniri online și offline ce se încheie în Februarie 2023. Calendarul complet include 2 sesiuni online pre-program, 4 cercuri de învățare internaționale, 4 cercuri online post-deplasări, 1 festival online de final și 3 evenimente fizice de diseminare a rezultatelor, materialelor educaționale și promovare a participanților.

Cu obiective şi impact pe termen lung

Programul își propune — în plus față de dezvoltarea celor 3 seturi de abilități esențiale — să construiască o comunitate de aliați pentru cei 60 de participanți, pe parcursul celor 17 luni de desfășurare. De asemenea, va consolida capacitatea viitoare a echipelor organizatoare de a oferi servicii de sprijin pentru industrii creative, dar și de a oferi suport pentru cei ce doresc să își dezvolte gândirea creativă în business.

Pentru impact pe termen lung și pentru publicul larg, dincolo de grupul de participanți direcți, programul va dezvolta și valida cadrul online de învățare a celor 3 seturi de abilități: antreprenoriale, digitale și creative. Rezultatul va fi publicat sub forma a 6 cursuri ghidate de e-learning în platforma Startarium.ro – cea mai complexă platformă pentru antreprenori la început de drum din România. Cursurile vor fi disponibile gratuit, în 4 limbi: engleză, română, spaniolă și italiană.

“Suntem mândri să coordonăm acest program în spirit cu adevărat european și să deschidem comunitatea locală către oamenii, cunoștințele și resursele valoroase din cele 4 organizații partenere. Este și prima oară când Impact Hub aplică infrastructura educațională Startarium într-un context internațional, deci ne bucurăm să putem găzdui, în esență, un centru de învățare digitală pentru antreprenori europeni.” — Monica Alexandru, Product Manager, Programs & Entrepreneurial Growth Division Impact Hub Bucharest