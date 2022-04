Important pentru clienții casnici de electricitate cu un consum mai mare: și ei pot plăti preț plafonat, dar nu acum

Mihai Nicuţ (e-nergia.ro)

Și clienții casnici care anul trecut au avut un consum de energie electrică de peste 300 kWh lunar, în medie, pot plăti, în final, prețuri plafonate – acum sunt singura categorie care plătește prețul întreg din contract – dacă își reduc consumul în acest an. Există însă și neclarități.

Majoritatea clienților casnici de energie electrică plătesc acum un preț plafonat, până la finalul lui martie 2023, conform prevederilor OUG 27/2022. Reamintim: consumatorii casnici care, în 2021, au avut un consum mediu de sub 100 kWh lunar plătesc 0,68 lei/kWh, preț final cu toate taxele și tarifele, cei casnici cu până la 300 kWh 0,80 lei/kWh, iar cei comerciali 1 leu/kWh.

Singura categorie care plătește prețul de contract, neplafonat, este cea a casnicilor care, în 2021, au avut un consum de peste 300 kWh pe lună. Desigur, este o categorie minoritară poate, dar, la o lectură mai atentă a OUG, și pentru ei există posibilitatea plății, în final, a unui preț plafonat, pentru mare parte din energia consumată în acest an, dacă își diminuează consumul. Să detaliem.

Furnizorii de energie și gaze sunt obligați să înștiințeze toți clienții în legătură cu modificările legislative. Iată o parte dintr-o notificare a unui furnizor, relevantă pentru categoria de clienți la care ne referim, cei casnici care, în 2021, au consumat peste 300 kWh lunar, în medie:

“În cazul clienților de energie electrică care:

-nu se încadrează în tranșele de consum întrucât au avut un consum mediu lunar, în 2021, de peste 300 kWh, dar se încadrează în aceste tranșe cu consumul din anul 2022,

-s-au racordat la sistemul de distribuție începând cu 1 ianuarie 2022,

furnizorii vor emite în luna februarie 2023 o factură de regularizare a consumului facturat anterior, corespunzător perioadei de aplicare a prezentei ordonanțe. Prețul final utilizat pentru calculul acestei facturi de regularizare va fi stabilit în funcție de încadrarea în noua tranșă de consum a locului de consum”.

Din paragraful de mai sus, și din discuții pe care le-am avut cu reprezentanți ai furnizorilor, reiese așadar că, în final, și casnicii cu peste 300 kWh consumați în medie în 2021, ar putea beneficia, în final, de o plafonare de preț pentru energia consumată în acest an, dacă își reduc consumul. Așadar, cine a avut anul trecut un consum de peste 300 kWh lunar, în medie, dar în acest an își reduce consumul sub acest prag, plătește inițial prețul total de contract, și va primi în februarie o factură de regularizare, în care va avea, cu minus (va primi bani înapoi) diferența dintre prețul de contract și cel plafonat – 0,80 lei/kWh. Așa scrie în OUG și așa este și accepțiunea furnizorilor, dar există și aici, ca de altfel la toate actele normative emise în ultima vreme pe tema reducerii facturilor, neclarități.

Marele semn de întrebare: de ce regularizare în februarie?

După cum ați văzut, notificarea spune că clienții care au avut în 2021 un consum mediu lunar de peste 300 kWh, care nu îi include în plafonul de preț, dar reușesc să scadă acest consum mediu sub pragul mediu de 300 kWh în 2022, primesc factura de regularizare în februarie. În acest caz, furnizorul va lua în calcul consumul lor până în luna ianuarie 2023 pentru a face regularizarea. Schema de plafonare a prețurilor pentru toate celelalte categorii de consumatori asigură prețul plafonat până la finalul lui martie 2023 inclusiv. Pentru această categorie însă, a celor cu peste 300 kWh care reușesc să îl reducă, nu este deloc clar ce se va întâmpla cu ce consumă în februarie și martie 2023.

OUG 27 se va dezbate în Parlament, și există posibilitatea ca parlamentarii să lămurească acest aspect, amendând OUG.

Pe de altă parte, voci din industrie spun că este posibil să se schimbe prevederile OUG referitoare la această categorie de clienți – casnicii cu peste 300 kWh lunar – pentru că am putea vorbi despre o discriminare, din moment ce ei sunt sigurii care nu au preț plafonat dintre toate categoriile de consumatori – nu vorbim despre industria mare consumatoare. Posibilitatea ar fi ca și aceștia să plătească prețul plafonat al non-casnicilor, 1 leu/kWh, dar vorbim doar despre o posibilitate enunțată de oameni din industrie, nu de vreun parlamentar.