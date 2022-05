În cazul Audatex este nevoie de anchetă extinsă

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (C.O.T.A.R.) constată din nou o reacție întârziată a Consiliului Concurenței. N-a întârziat decât 15 ani, de data asta. Consilul Concurenței trebuia să verifice de mulți ani dacă nu cumva asiguratorii au săvârșit un abuz de poziție dominantă în relația cu miile de service-uri auto cu care au încheiate convenții, forțându-le să accepte mecanisme stabilite asltfel decât prin mecanismul pieței libere, bazate pe cerere și ofertă.

Este lăudabil că măcar acum se întâmplă ceva, deși nu ne mai așteptam la nimic bun. Totuși, după 15 de ani de monopol, ar trebui să se facă o anchetă serioasă, pentru verificarea calculelor făcute de softul Audatex. Întrebarea e: Cui prodest? De ce ar fi fost nevoie de acest monopol în fața căruia a-nchis ochii, timp de 15 ani, Consiliul Concurenței? Abia din acest punct ar trebui să înceapă ancheta.

Pe această piață au existat numeroase semnale că s-ar fi calculat, prin sistemul AZT (Allianz Zentrum für Technik) prețuri de 5 ori mai mici pentru piesele auto After Market, în favoarea asiguratorilor. După 15 ani în care asiguratorii, împreună cu Audatex, au făcut legea în România, pe piața reparațiilor, ar fi trebuit investigat dacă societățile de asigurări au făcut presiuni asupra deținătorilor softului Audatex, pentru a introduce prețuri cât mai joase la piese și la materiale de vopsitorie, aducând prejudicii asiguraților și păgubiților.

Audatex este un soft care calculează costul reparațiilor în service, cost pe care asiguratorii îl impun forțat service-urilor auto și consumatorilor, despăgubind astfel daunele mult subevaluate. În acest moment, instituțile abilitate ar trebui să ancheteze modul în care au fost stabilite costurile de reparații și dacă nu cumva au fost cât mai avantajoase pentru societățile de asigurări.

Modul de calcul al materialelor de vopsitorie în aplicația Audatex are la bază un sistem a cărui abreviere este AZT. Audatex nu folosește nomenclatorul și recomandările producătorilor de materiale de vopsitorie auto, ci a introdus, la cererea asiguratorilor, un alt sistem, mult mai prietenos cu firmele de asigurări și pagubos pentru consumator, respectiv acest sistem denumit AZT (Allianz Zentrum für Technik). Zvonurile din ultimii ani sunt că Audatex ar fi introdus în calculul devizelor de reparații inclusiv prețuri de piese de schimb After Market (made in Taiwan/ China), de 5 ori mai mici decât ale pieselor originale.

Dacă se va constata că zvonurile se confirmă, ar însemna că rezervele de daună pe care asiguratorii le creează sunt stabilite cu prețul pieselor After Market, ceea ce conduce la o subrezervare a daunei la o cincime din valoarea reală. ASF, ANPC, Consiliul Concurenței, ANAF, DICOT și DNA ar trebui să ancheteze această situație măcar acum. (Biroul de Presă COTAR)