Incendiu devastator într-un bar din Bangkok: cel puțin 27 de morți și zeci de răniți

Un incendiu de proporții izbucnit într-un bar din Bangkok, capitala Thailandei, s-a transformat într-o tragedie de amploare. Cel puțin 27 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 63 au fost rănite, dintre care 22 se află în stare critică, după ce flăcările au cuprins rapid localul în noaptea de duminică spre luni.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului, însă primele informații indică faptul că fumul dens și viteza cu care focul s-a propagat au făcut imposibilă evacuarea tuturor persoanelor aflate în interior.

Flăcările au cuprins localul în doar câteva clipe

Incendiul a izbucnit în jurul orei 23:00, la barul și restaurantul Rong Beer Na Lat Phrao, situat la periferia capitalei thailandeze.

Imaginile surprinse de martori arată oameni care ies disperați din clădire, unii dintre ei cu hainele în flăcări, în timp ce focul ieșea violent prin intrarea principală.

Guvernatorul Bangkokului, Chadchart Sittipunt, a declarat că incendiul s-a extins extrem de rapid.

„Incendiul s-a răspândit foarte repede, ajungând până la tavan. Cel mai probabil, fumul a fost principala cauză a deceselor”, a precizat acesta.

La primele ore ale dimineții, în fața localului puteau fi văzuți numeroși saci mortuari, în timp ce echipele criminalistice începeau cercetările.

Ieșirea de urgență ar fi fost blocată

Anchetatorii iau în calcul o ipoteză gravă: mai multe victime au fost găsite chiar lângă o ieșire de urgență despre care se suspectează că era blocată.

Localul avea o capacitate de peste 300 de persoane și dispunea, teoretic, de patru ieșiri de urgență. Totuși, autoritățile verifică dacă acestea puteau fi utilizate în momentul incendiului.

Premierul Thailandei, Anutin Charnvirakul, a declarat că ancheta va analiza inclusiv autorizațiile de funcționare și modul în care au fost respectate normele de securitate.

„Nu va exista clemență dacă au fost încălcate legile”, a avertizat oficialul.

Martorii au încercat să salveze victimele

Printre primii care au intervenit s-a aflat Surin Jaiharn, un motociclist-taxi în vârstă de 45 de ani.

Acesta a povestit că a văzut focul izbucnind la intrarea în local și a reușit să scoată aproximativ cinci persoane.

„Sunt devastat. Am văzut multe victime și nu știu ce s-a întâmplat cu oamenii pe care i-am ajutat. Am încercat să sting flăcările de pe hainele lor cu bucăți de material”, a declarat bărbatul.

Un alt martor, turistul laoțian Kan Kutirat, a spus că haosul a fost de nedescris, potrivit France 24.

„Am auzit țipete puternice din interior. Nu am mai trăit niciodată așa ceva. Imaginile îmi vor rămâne pentru totdeauna în minte”, a mărturisit acesta.

Primele indicii: un scurtcircuit urmat de o explozie

Primele declarații ale muzicienilor care cântau în local indică faptul că totul ar fi început de la un întrerupător electric aflat în apropierea scenei.

Aceștia au observat fum ieșind din instalația electrică, după care s-a produs o pană de curent și, la scurt timp, o explozie.

Șeful serviciului pentru prevenirea dezastrelor din Bangkok a explicat că pompierii au ajuns la fața locului în doar cinci minute, însă incendiul se extinsese deja violent.

Salvatorii au întâmpinat dificultăți majore în interior, unde mesele și scaunele răsturnate blocau căile de acces, iar temperaturile extrem de ridicate au îngreunat intervenția.

Cel mai grav incendiu din Thailanda din ultimii aproape 20 de ani

Tragedia este considerată cel mai grav incendiu produs într-un local din Thailanda după dezastrul din clubul Santika din Bangkok, petrecut în noaptea de Anul Nou 2009, când 67 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 200 au fost rănite.

Autoritățile au identificat până în prezent zece dintre victime, nouă fiind cetățeni thailandezi și una din Laos.

Ancheta continuă pentru stabilirea cauzei exacte a incendiului și pentru verificarea respectării normelor de securitate la incendiu.