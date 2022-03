Influencerii CGI – viitorul marketingului digital

Existența falsă, dar cu influența reală

Tacu Ana-Maria, studentă a programului de master Diplomație în Economia Internațional

Dacă ți-aș zice că persoana pe care o vezi postează zilnic pe social media video și poze de la ieșirile în oraș cu prietenii, din cele mai importante momente din viața ei sau din momente când este vulnerabilă și plânge nu ar fi de fapt un om și că nici măcar nu există? Nu, nu vorbesc despre ce s-ar întâmpla peste 10 ani, ci despre ce se întâmplă chiar acum, în timp ce citești aceste rânduri. Ei bine, este vorba de influencerii GCI care deja sunt prezenți în social media și care continuă, cu ajutorul evoluției tehnologiei, să își perfecționeze conţinutul din social media și interacțiunea cu urmâritorii.

Pentru a putea înțelege mai bine ce sunt influencerii CGI este nevoie să înţelegem mai întâi ce reprezintă tehnologia CGI. Imaginile generate de computer (CGI ) reprezintă aplicarea graficii pe computer pentru a crea sau contribui la crearea imagini în artă, media tipărită, jocuri video, simulatoare, animație pe computer și filme, programe de televiziune, scurtmetraje, reclame și videoclipuri.

După cum sugerează și numele de „influenceri CGI”, aceștia sunt generați de computere. Dar au început deja să revoluționeze marketingul pe segmentul creatorilor de conținut. Ei sunt într-adevăr următorul pas important în lumea marketingului pe social media.

Conturile lor de social media sunt deținute de creatorii lor. Acești creatori pot fi persoane fizice, companii, agenții intermediare sau branduri. Influenții CGI se comportă ca niște influenceri adevărați care postează fotografii și videoclipuri din viața lor, singuri sau alături de persoane din lumea reală. De fapt, creatorii lor se asigură că le oferă o viață socială, viața profesională, opinii personale, opinii politice, relații etc. Influencerii CGI care prezintă emoțiile umane creează entuziasm în rândul oamenilor, dar și confuzie, pentru că unele modele sunt atât de bine făcute, create încât nu îți dai seama că este vorba despre o persoană virtuală.

În ultimii câțiva ani, influencerii CGI creează un hype in industria social media și devin tot mai căutați de marile companii pentru colaborări, iar numele celor mai cunoscuţi influenceri CGI ajunge tot mai des pe buzele utilizatorilor de social media. Multe companii folosesc această oportunitate pentru a-și promova mărcile. Parteneriatele cu mari branduri sunt nucleul vital al existenței lor. Aceștia sunt plătiți de companii pentru a-și promova produsele pe rețelele sociale. (Influencer Matchmarket: https://influencermatchmaker.co.uk/blog/virtual-influencers-what-are-they-how-do-they-work )

De ce apelează brandurile la influencerii CGI?

1) Pentru un control mai mare asupra promovării campaniei. Influencerii CGI creează oportunitatea pentru un brand de a avea un control mai mare asupra comunicării campaniei. Ei pot crea povestea și execuția pentru a genera un anumit rezultat pentru o campanie. Nu există riscul ca în timpul campaniei, influencerul să comunice altceva decât ce a agreat cu clientul.

2) Au o voce puternică în social media. Influenții CGI au dus campaniile #MeToo și #BlackLives Matter la toate nivelurile noi pe Instagram. În general, au o voce puternică, ceea ce poate fi benefic pentru creșterea încrederii pentru mărci.

3) Comunitate și popularitate în creștere. Lil Miquela este doar un nume, mai sunt și alții precum Bermuda, Blawko și Shudu (primul supermodel digital din lume), care au mii de adepți pe Instagram. Cu timpul, nu ne putem aștepta decât la o creștere a popularității lor. (3 Key Ways Virtual CGI Influencers Can Supercharge Brands: https://www.business2community.com/b2b-marketing/3-key-ways-virtual-cgi-influencers-can-supercharge-brands-02240883 ; 5 Reasons For Brands To Collaborate With CGI Influencers on Instagram https://blog.dyt.onl/2021/04/29/5-reasons-for-brands-to-collaborate-with-cgi-influencers-on-instagram/)

Existența lor este falsă, dar influența lor este reală

Un sondaj realizat de Fullscreen în 2019 a constatat că mai mult de jumătate dintre cei 500 de oameni intervievați cu vârste între 13 și 34 de ani ar face o achiziție sau ar urmări o marcă promovată de un influencer CGI pe care îl urmăresc. De asemenea, cercetarea a arătat că aproape 40% dintre respondenții din generația Z și Millennials sunt curioși în legătură cu povestea personală a CGI, în timp ce mai mult de o treime consideră că împărtășesc aceleași interese și se pot asocia cu avatarul digital. Totuși, aproximativ 42% dintre tinerii din acest studio din generația Z și Millennials care urmăresc influenceri CGI pe social media nu știau că acești sunt de fapt imagini generate de computer (CGI). Fără îndoială, influencerii CGI creează zgomot în jurul lor, acesta este unul dintre motivele pentru care creatorii de conținut CGI primesc sprijin de la investitori. (studiu Fullscreen 2019: https://grin.co/wp-content/uploads/2021/10/Fullscreen_CGI-Influencers_Bot-Or-Not.pdf)

Implicațiile juridice ale influencerilor CGI

În ceea ce privește implicațiile juridice a activității acestora în mediul online, nu există momentan legi și reglementări clare. Reglementările aplicate influencerilor umani sunt valabile și pentru CGI. Un influencer trebuie să folosească un anunț sau un hashtag pentru a indica faptul că o postare pe rețelele sociale este sponsorizată, iar hashtag-ul trebuie să fie observat și înțeles cu ușurință– adică aceste hashtag-uri ar trebui plasate la începutul unei post și nu combinat cu alte cuvinte.

Potrivit Business Insider , industria de marketing bazată pe influenceri în ansamblu este pe cale să valorize până la 15 miliarde de dolari în 2022, ceea ce face crucial ca creatorii și inventatorii influencerilor și supermodelelor CGI să ia în considerare problemele de afaceri și juridice care vin odată cu creațiile lor – printre altele, acestea includ drepturile de proprietate intelectuală, problemele sociale și clauzele morale și reglementările de publicitate. (Pixel perfect: the legal implication of virtual influencers and supermodels : https://www.robinskaplan.com/resources/publications/2019/09/pixel-perfect-the-legal-implications-of-virtual-influencers-and-supermodels )

Toate acestea fiind spuse, este clar că milioane de oameni din întreaga lume par să fie foarte entuziasmați de influencerii CGI, care reprezintă cea mai recentă tendință dezvoltată de algoritmii AI în social media. Deși încă parerile în societate sunt împarțite în pro și contra influencerilor virtuali pe subiecte precum credibilitate reclamei pe care ei o fac, naturalețea în interacționarea cu audiența și ușurința distingerii unui profil de influecer CGI față de profilul social media a unui influencer uman, poate fi ușor intuit că această noua nișă a industiei de marketing pe social media este abia la început și continuă să devină din ce în ce mai profitabilă. Momentan, punctul slab al acestei noi industrii este reprezentat de ambiguitatea reglementărilor legale și a măsurilor de verificare a practicii de barter a influencerilor virtuali.