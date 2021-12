Înrolarea clienţilor Raiffeisen Bank 100% online, în aplicaţia Smart Mobile

Raiffeisen Bank oferă posibilitatea de a deveni client al băncii pe un flux 100% online, prin aplicația Smart Mobile, fără vizite în agenții.

Oricine își poate deschide un cont curent la Raiffeisen Bank în câțiva pași simpli:

descarcă aplicația Raiffeisen Smart Mobile din App Store/ Google Play pe telefonul mobil și da click pe “Hai și tu la Raiffeisen Bank”; pozează actul de identitate și face un selfie; completează informațiile solicitate pentru începerea unei relații cu banca; face cunoștință apoi, printr-un apel video, cu un coleg Raiffeisen Bank; vizualizează noul card, află despre beneficiile atașate ofertei ZERO Simplu și semnează electronic contractul, printr-un cod trimis prin SMS;

Cardul Visa urmează să fie primit direct acasă, prin curier.

Informații pot fi găsite pe site-ul băncii https://www.raiffeisen.ro/cont-bancar-online/.

“Noul mod de a deveni client Raiffeisen Bank răspunde nevoilor actuale ale clienților și confirmă tendința de digitalizare a proceselor spre care ne îndreptăm cu toții. Achiziția de produse în mediul digital are, de asemenea, o creștere naturală accelerată, influențată suplimentar și de perioada pandemiei, iar multe din demersurile și lansările noastre din ultimul timp au avut că scop întâmpinarea acestor nevoi – posibilitatea achiziției unui credit de nevoi personale, în câteva minute, 100% în mediu digital, lansarea modelul de Relationship Manager la distanță, actualizarea datelor personale în Smart Mobile, subscrieri în cadrul fondurilor de investiții din aplicația de mobile banking și, acum, deschiderea relației cu banca 100% online și accesarea serviciilor bancare direct din Smart Mobile. Raiffeisen Bank va continuă să facă eforturi să-și susțînă clienți în fiecare zi, că partener de încredere și pe termen lung.”, a spus Cătălin Munteanu, Director Clienți Persoane Fizice.

“Pe măsură ce interesul consumatorilor pentru plățile online și cele cu telefonul mobil continuă să crească, ne concentrăm să ajutăm cât mai mulți oameni să facă plăti, să trimită și să primească bani digital, rapid și în siguranță. Datele Visa în România arată o creștere de peste 40% a tranzacțiilor online în prima jumătate din 2021 comparativ cu anul trecut, întrucât pandemia a creat o nevoie imediată de experiențe de plata mai sigure și mai eficiente, ceea ce a determinat consumatorii să migreze către comerțul digital”, a declarat Elena Ungureanu, Country Manager Visa în România.

Pachetul de cont curent Zero Simplu are zero comisioane pentru cont și card în lei, mobile banking, cont de economii, retrageri gratuite de la bancomatele oricărei bănci din România, toate aceste beneficii condiționate de doar o plata lunară cu cardul, cu telefonul sau direct din Smart Mobile.

În plus, aplicația Smart Mobile le oferă clienților Raiffeisen Bank acces la o multitudine de beneficii direct de pe telefon: schimb valutar euro-lei și lei-euro la curs BNR, în fiecare zi de luni-vineri, între 10:00 și 11:00; notificări push prin care vezi instant plățile făcute cu cardul sau încasările de pe cont, widget pentru verificarea soldului fără autentificare în aplicație, deschiderea de conturi sau atașarea de carduri suplimentare.

Clienții care își deschid cont din Smart Mobile între 15 decembrie 2021 – 15 martie 2022 intră automat în tragerea la sorți pentru câștigarea premiilor oferite de Raiffeisen Bank și Visa: o mașînă BMW 255xe Active Tourer sau unul dintre cele 5 telefoane iPhone 13.

Raiffeisen Bank este în top 5 bănci din România, cu peste 2,22 milioane de clienți, persoane fizice și juridice. Banca are peste 4.600 de angajați, 300 de agenții în toata țară, 660 de ATM-uri, 450 de mașini multifuncționale (MFM-uri) și o rețea de peste 25.600 de POS-uri.