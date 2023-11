Întâlnirea Xi Jinping-Joe Biden, schimb de opinii aprofundat

Președintele Chinei, Xi Jinping, și președintele SUA, Joe Biden, au avut, miercuri, în San Francisco, o întâlnire în Grădina Filoli. Cei doi șefi de stat au avut un schimb de opinii sincer și aprofundat cu privire la aspectele strategice, globale și esențiale ale relației bilaterale, problemele majore care angajează pacea și dezvoltarea mondială.

Xi Jinping a declarat că lumea trece printr-o transformare nemaiîntâlnită în ultimul secol, context în care China și SUA au două alegeri: intensificarea solidarității pentru a răspunde împreună la provocările mondiale și pentru promovarea securității și prosperității mondiale, sau susținerea gândirii jocului cu sumă zero, provocarea confruntării dintre blocuri de state care va arunca lumea în tulburări și divizări. Cele două opțiuni indică două direcții diferite care vor decide viitorul omenirii și al planetei. Relația dintre China și SUA, care este cea mai importantă relație bilaterală din lume, trebuie percepută și vizualizată pe acest fundal. Nu este posibil ca Beijing și Washington să nu aibă nicio relație, nici nu este posibil ca cele două state să se schimbe unul pe celălalt, iar consecințele conflictelor și confruntării nu vor fi suportate de ambele țări. Concurența dintre cele două puteri nu va soluționa problemele cu care se confruntă acestea și întreaga lume. Planeta noastră are loc atât pentru China, cât și pentru SUA. Propriile practici reușite oferă celeilalte părți oportunități.

Xi Jinping a făcut o prezentare complexă a modernizării cu specific chinezesc, a perspectivelor de dezvoltare a Chinei și a intențiilor strategice ale acesteia. El a spus că dezvoltarea Chinei are propria sa logică și dinamică. China promovează prin modernizarea cu specific chinezesc relansarea multilaterală a națiunii. China nu va urmări drumul vechi al colonizării și jefuirii, nici drumul greșit al hegemoniei, nu impune propria sa ideologie altor state, nici nu se angajează în confruntări ideologice cu alte țări. China nu planifică să depășească Statele Unite, iar SUA nu trebuie să intimideze China.

Respectul, coexistența pașnică și avantajul reciproc constituie experiența relației chino-americane de 50 de ani și lecțiile pe care trebuie să le învățăm în urma conflictelor istorice dintre puteri, dar și orientarea pentru care China și SUA trebuie să depună eforturi comune. El a lansat o propunere în cinci puncte pentru perspectivele relației bilaterale.

În primul rând, susținerea unei percepții corecte. China se angajează constant să aibă o relație stabilă, sănătoasă și durabilă cu SUA. În același timp, China are interesele sale care trebuie protejate, principiile sale care trebuie respectate și liniile roșii care nu trebuie depășite. Cele două state trebuie să devină parteneri care se respectă reciproc și care coexistă în pace.

În al doilea rând, gestionarea eficientă a divergențelor existente. Divergențele nu trebuie să devină o prăpastie care să ţină cele două ţări separate. În schimb, cele două părți trebuie să caute modalități de a construi poduri de apropiere. Cele două părți trebuie să conștientizeze principiile și liniile roșii reciproce, să nu lanseze provocări și să nu depășească limitele, să aibă mai multe comunicări, dialoguri, discuții și să trateze cu calm divergențele și incidentele.

În al treilea rând, promovarea cooperării cu avantaj reciproc. China și SUA împărtășesc interese comune în domeniile tradiționale, comerț și agricultură, dar și în domeniile emergente precum schimbările climatice și inteligența artificială. Cele două părți trebuie să valorifice mecanismele existente de colaborare diplomatică, economică, financiară, comercială și agricolă, pentru a coopera în combaterea drogurilor, în justiție, inteligența artificială și tehnologii.

În al patrulea rând, asumarea responsabilităților ca puteri. Problemele cu care se confruntă umanitatea nu pot fi rezolvate fără cooperarea dintre ţările majore. China și SUA trebuie să ofere exemple în coordonarea și colaborarea în problemele internaționale și regionale, oferind mai multe produse publice internaționale.

Nu în ultimul rând, promovarea comună a schimburilor umane. Cele două părți trebuie să crească numărul de zboruri directe, să promoveze cooperarea turistică, regională, educațională și schimburile umane.

Xi Jinping a subliniat faptul că Taiwan rămâne cea mai importantă şi mai sensibilă problemă în relația bilaterală. China apreciază declarațiile pozitive făcute de SUA în cadrul întâlnirii celor doi lideri de la Bali. SUA trebuie să ia măsuri reale pentru a-și onora angajamentul de a nu sprijini independența Taiwan, să înceteze înarmarea acestuia și să susțină reunificarea pașnică a Chinei. China va realiza și are menirea să realizeze reunificarea țării.

Șeful statului chinez a amintit că acțiunile americane privind controlul exporturilor, controlul investițiilor și sancțiunile unilaterale și alte măsuri ce vizează China afectează grav interesele legitime ale Chinei. Împiedicarea progresului tehnologic al Chinei nu este altceva decât o mișcare de a controla dezvoltarea calitativă a Chinei și de a priva poporul chinez de dreptul lor la dezvoltare. Dezvoltarea Chinei are propria sa logică inerentă și nu va fi oprită de forțele externe. Este important ca SUA să trateze cu seriozitate preocupările Chinei și să adopte măsuri concrete pentru a ridica sancțiunile unilaterale, astfel încât să asigure un mediu egal, echitabil și nediscriminatoriu pentru companiile chineze.

La rândul său, Joe Biden a urat un călduros bun-venit omologului chinez. El a spus că, anul trecut, a avut o întâlnire importantă cu Xi Jinping la Bali. Dintre toate orașele americane, San Francisco este primul în care chinezii au pus piciorul. De asemenea, este orașul în care cele două țări au colaborat la lansarea Cartei ONU și primul oraș american care s-a înfrățit cu un oraș chinez. Această întâlnire față în față de la San Francisco are o semnificație importantă și specială. Biden a declarat că așteaptă realizarea noilor consensuri și rezultate pe baza întrevederii de la Bali.

Șeful Casei Albe a afirmat că relațiile chino-americane reprezintă cea mai însemnată legătură bilaterală din lume. Confruntările între cele două state sunt evitabile. O Chină stabilă și în curs de dezvoltare corespunde intereselor americane și altor state. Creșterea economiei chineze favorizează SUA și restul lumii. Menținerea stabilității relațiilor chino-americane, prevenirea conflictelor, punerea sub control a divergențelor de păreri și promovarea parteneriatului în domeniile ce corespund intereselor ambelor părți ajută la soluționarea de către ambele state a problemelor proprii și comune. În cadrul întâlnirii, Biden a reconfirmat promisiunile în cinci aspecte făcute de el la Bali. Potrivit acestora, SUA nu urmăresc un nou Război Rece, schimbarea sistemului politic al Chinei și înlăturarea Chinei prin fortificarea relațiilor cu aliații americani, nu sprijină independența Taiwanului și nu vrea să intre în conflict cu China. Economiile chineză și americană sunt dependente reciproc. SUA doresc dezvoltarea și înstărirea Chinei, în loc de suprimarea dezvoltării Chinei și decuplarea de China. În plus, SUA respectă cu strictețe principiul unei singure Chine, salută dialogurile cu China între diferite departamente și la toate nivelurile și așteaptă să păstreze contactele deschise și sincere, să se cunoască mai bine, să evite înțelegerile greșite și să pună sub control discrepanțele. SUA sunt dispuse să dezvolte, în continuare, relațiile economice și comerciale cu China, să intensifice parteneriatul în schimbările climatice, lupta antidrog, inteligența artificială și alte domenii, să crească numărul zborurilor directe și să lărgească schimburile educaționale, tehnico-științifice și de personal, a mai adăugat Biden.

Cei doi președinți au recunoscut eforturile depuse de cele două părți pentru a stabili principiile relației bilaterale de la întâlnirea celor doi lideri de la Bali, subliniind importanța respectului, coexistenței pașnice, menținerii de comunicări, prevenirii conflictelor, respectării Cartei ONU și ținerii sub control a factorilor concurenți din relația bilaterală.

De asemenea, cei doi președinți au convenit să promoveze și să consolideze dialogul și cooperarea dintre cele două țări din diferite domenii, precum înființarea unui dialog guvernamental privind inteligența artificială, înființarea unei echipe de lucru pentru combaterea drogurilor, reluarea pe bază de respect și egalitate a schimburilor dintre cele două armate, a mecanismului de comunicare dintre cele două ministere de Apărare și a mecanismului bilateral privind securitatea maritimă, creșterea semnificativă în primele luni ale anului viitor a numărului reciproc de zboruri, creșterea schimburilor privind educația, studenții, tineretul, cultura, sporturile și a celor comerciale.

Totodată, cei doi lideri au subliniat importanța colaborării pentru accelerarea eforturilor de a răspunde la criza schimbărilor climatice în acest deceniu critic. Aceștia au apreciat recentele discuții între trimișii lor speciali pentru climă pe marginea subiectelor precum acțiunile naționale de reducere a emisiilor în anii 2020, promovarea COP28, funcționarea grupului de lucru bilateral pentru intensificarea acțiunilor climatice în anii 2020.

După întâlnire, Biden a oferit o recepție în cinstea președintelui Xi. Cei doi au avut un schimb de opinii în legătură cu conflictul palestiniano-israelian și alte probleme internaționale și regionale de interes comun. Biden l-a invitat, apoi, pe Xi să se plimbe în Grădina Filoli.

Întâlnirea este una activă, cuprinzătoare și constructivă și direcționează bine ameliorarea și dezvoltarea relațiilor bilaterale. San Francisco trebuie să devină un nou punct de pornire al legăturii chino-americane. Cei doi lideri de stat au confirmat că vor cere departamentelor de resort să materializeze prompt și pe baza consensurilor realizate la Bali, noile perspective stabilite de întrevederea de la San Fransisco. Xi Jinping și Joe Biden au stabilit să mențină contacte dese.

La despărțire, gazda l-a însoțit personal pe oaspete la mașină și și-a luat rămas bun de la el.

Membrul permanent al Secretariatului Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Cai Qi, și ministrul chinez de Externe, Wang Yi, au participat la eveniment.

Articol realizat de Radio China Internațional și CCTV