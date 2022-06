Investeste in educatia ta profesionala cu Profa de conta

Bagajul de informatii pentru o persoana care isi doreste sa devina cel mai bun in domeniul pe care il practica trebuie sa fie mereu in continua dezvoltare. In caz contrar, risti sa te plafonezi si sa nu reusesti sa fii la curent cu trendurile si abordarile moderne ale profesiei in cauza. Pentru a evita aceste situatii, in cazul contabilitatii, Profa de conta iti ofera o serie de cursuri special concepute care sa te ajute sa te dezvolti constant si sa fii mereu la curent cu tot ce este nou. Vezi mai multe detalii aici si descopera daca aceste servicii sunt potrivite in raport cu nevoile tale de profesionist.

Cine poate beneficia de acest program?

Fie ca esti absolvent de liceu, studii universitare sau post universitare, aceste cursuri sunt ideale pentru a asimila cat mai multe informatii din domeniul contabilitatii. Angajatii cu prea putina experienta in ale contabilitatii pot de asemenea sa isi rezolve lacunele practice sau teoretice urmand unul sau mai multe dintre modulele specifice. In cazul firmelor mari cu o importanta activitate in departamentul contabil-fiscal, aceste cursuri pot reprezenta un real instrument pentru pregatirea profesionala a persoanelor nou angajate. Acest program este de fapt o solutie prin care persoanele la inceput de drum sa fie initiate eficient si sigur si sa le faciliteze integrarea in acest domeniu de activitate.

Cum se desfasoara un curs cu Profa de conta?

In functie de dorinta elevului, cursul poate fi urmat atat fizic, cat si online. Exista 6 module, cu garduri diferite de intensitate, dintre care 5 acopera subiectul contabilitatii financiare, iar ultimul are in vedere salarizarea si administrarea de personal. Un modul se intinde pe un interval de 10 ore, esalonate pe parcursul a doua zile. Fiecare sesiune se pastreaza cat de restransa cu putinta, pentru ca fiecare elev sa aiba acces neingradit la informatii si la punerea in practica a cunostintelor asimilate. Exista etapa de expunere a detaliilor teoretice care stau la baza formarii unui bun profesionist. Dincolo de acest aspect, familiarizarea cu practicile si aplicatiile specifice este primordiala. De aceea, odata cu acoperirea fiecarui capitol se fac si activitati aplicate care sa te ajute sa iti insusesti mai usor procedurile standard. In acest mod, la momentul cand va trebui sa le pui in practica la locul de munca, totul iti va veni foarte usor si natural.

De ce sa te inscrii chiar acum la unul sau mai multe dintre modulele disponibile pe site?

Dincolo de faptul ca asimilezi o cantitate semnificativa de informatii esentiale si iti consolidezi o baza puternica, urmarea acestor cursuri vine si cu alte beneficii. In primul rand, fiecare modul se calculeaza la experienta ta profesionala. Deci, chiar daca nu ai profesat inca deloc in domeniu, tot esti cu un pas sau chiar doi in fata celor care abia acum se initiaza in aceasta profesie. Mai mult decat atat, vei obtine si o diploma acreditata de participare, pe care o poti adauga la CV. Va face o diferenta considerabila la momentul angajarii.

Bucura-te de cele mai bune preturi, raportate la cantitatea de cunostinte pe care ti le asigura

Investitiile in propria educatie si formare nu vor fi niciodata mult prea mari. Cu toate aceste, in momentul in care am demarat acest proiect, ne-am dorit sa pastram niste praguri cat mai accesibile. Asadar, costul unui modul complet, care cuprinde atat informatia teoretica, cat si practica, este de doar 350 de Euro plus TVA. In aceasta valoare primesti si inregistrarea sedintelor, pe care le vei putea relua astfel ori de cate ori ai nevoie de reimprospatarea anumitor aspecte.