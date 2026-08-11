Fonduri Europene

„Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Componenta 7: Transformare digitală”

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