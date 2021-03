James Stewart își încheie mandatul de vicepreședinte Raiffeisen Bank

Mandatul lui James Stewart, vicepreședintele pentru Trezorerie și Piețe de Capital, se va încheia la sfârșitul lunii martie, după aproape 21 de ani de activitate în Boardul Raiffeisen Bank România. Divizia Trezorerie și Piețe de Capital va fi coordonată temporar de către Steven van Groningen, Președinte și CEO Raiffeisen Bank.

James Stewart va prelua mandatul interimar de CEO al Raiffeisen Bank Bosnia și Herţegovina, filiala locală a Raiffeisen Bank Internațional (RBI).

Începând cu anul 2000, James Stewart a fost implicat în procesul de cumpărare al Băncii Agricole, o bancă de stat aflată în proces de restructurare, de către grupul austriac. A participat încă de la început, alături de Steven van Groningen, la construcția echipei Raiffeisen în România și a fost implicat în toate proiectele de dezvoltare ale băncii de atunci. După o restructurare rapidă, a urmat o consolidare și o creștere puternică pentru Raiffeisen Bank, transformând privatizarea Băncii Agricole într-una dintre poveștile de privatizare memorabile ale României.

„Jim Stewart este o parte importantă din istoria ultimilor 20 de ani ai Raiffeisen Bank, dar și din istoria sistemului bancar și a pieței de capital din țara noastră, așa cum și România va face parte din inima lui pentru totdeauna. De deciziile strategice ale lui Jim în Raiffeisen Bank se leagă foarte multe realizări importante – de la fuziuni și achiziții pe piața locală, la atragerea de linii de finanțare de la instituții financiare internaționale, la liniile de garantare a împrumuturilor de la organisme internaționale, la privatizări și cele mai importante IPO-uri de pe piață noastră. Pentru toate astea și multe altele ii suntem foarte recunoscători și știm că echipa și țară această vor acea un loc aparte în inima lui, pentru totdeauna”, a spus Steven van Groningen, președintele Raiffeisen Bank România.

Cu o experiență de 24 de ani în domeniul financiar complex din New York, James Stewart, în poziția de vicepreședinte pentru Trezorerie și Piețe de Capital, s-a implicat activ în procesul de transformare al băncii, dar a fost și un susțînător puternic al dezvoltării pieței de capital din România. Contribuția semnificativă a lui James și a echipei sale a făcut ca astăzi Raiffeisen Bank să fie unul dintre liderii pieței locale în domeniul serviciilor de investment banking.

„Când am venit pentru prima dată în România, nu știam că voi petrece 21 de ani din viața mea alături de o echipă excepțională, de la colegii mei din consiliul de administrație la colegii din Divizia de Trezorerie și Piețe de Capital și din întreaga organizație. Nu pot vorbi despre realizările mele, deoarece acestea nu sunt ale mele; acestea au fost întotdeauna un efort de echipă. Am asistat la dezvoltarea unor colegi, oameni cu care am lucrat mai mult de un deceniu și care au devenit lideri influenți care susțin echipe puternice. Proiectele de succes rămân un punct de reper în istoria băncii, însă creșterea lor profesională este cea mai mare realizare a mea, deoarece nimic nu mă face mai mândru decât să văd o echipă învățând din experiența pe care am avut-o împreună și folosind-o spre binele experiențelor următoare. Am cea mai mare încredere că atât Raiffeisen Bank, cât și România sunt pe drumul spre un viitor și mai luminos, în ciuda dificultăților vremurilor”, spune James Stewart.

James Daniel Stewart este Vicepreședintele Raiffeisen Bank România. Din această funcție, este responsabil de supervizarea activităților de Trezorerie și Piețe de Capital al Raiffeisen Bank România. Înainte de aceasta, James Stewart a oferit asistență Ministerului de Finanțe și Băncii Naționale din Bulgaria pentru îmbunătățirea cadrului de vânzare a titlurilor de stat și restructurarea portofoliilor datoriei interne și externe. Anterior, el a lucrat la Yamaichi Internațional, unde a gestionat activitățile dealerului principal din SUA ale companiei și a fost vicepreședinte și manager al Departamentului de tranzacționare a valorilor mobiliare ale guvernului SUA la NatWest Financial Market Group, unde a avut responsabilitatea operațiunilor de tranzacționare cu valori mobiliare ale Agenției Federale. Este licențiat în finanțe la Universitatea Lehigh din Pennsylvania, S.U.A.

Pentru informații suplimentare:comunicare.externa@raiffeisen.ro;