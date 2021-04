Joe Biden promite sprijin Kievului în cazul unui conflict cu Rusia

Președintele Volodimir Zelenski a anunțat vineri seară că a primit asigurări din partea președintelui Joe Biden că Statele Unite vor fi de partea Ucrainei, o vor apăra în cazul unei “agresiuni” a Rusiei, în contextul interminabilelor tensiuni militare din estul acestei țări. Zelenski a informat că a purtat o amplă convorbire telefonică cu președintele american, prilej cu care au examinat “în detaliu” situația din Donbas, tot mai tensionată în ultimele săptămâni. Preşedintele Biden “m-a asigurat că Ucraina nu va fi lăsată niciodată singură în faţa agresiunii Rusiei”, a ținut să sublinieze Volodimir Zelenski.

Această importantă informație a fost confirmată și de Casa Albă. “Preşedintele Joseph Biden a avut vineri o convorbire cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Preşedintele Biden a afirmat susţinerea neclintită a Statelor Unite pentru suveranitatea Ucrainei şi integritatea teritorială a acestei ţări, în contextul agresiunilor continue ale Rusiei în Donbas şi Crimeea”, a comunicat oficial președinția SUA.

De relevat faptul că discuția telefonică Biden-Zelenski a intervenit pe fondul unei agravări în ultimele săptămâni a situației militare în Donbasul ucrainian. Rusia a masat noi efective militare la frontiera cu Ucraina și în Crimeea, lansând falsul pretext că Ucraina și NATO intenționează să relanseze războiul în Estul Ucrainei și în Crimeea.

Avertismentele Rusiei

Administraţia Putin a avertizat vinerea trecută că Rusia “va fi nevoită” să reacţioneze în cazul în care Statele Unite vor trimite trupe în Ucraina. “Niciun dubiu că un astfel de scenariu ar conduce la o amplificare a tensiunilor în apropierea frontierelor Rusiei, ceea ce ar necesita măsuri suplimentare din partea ei pentru a-şi garanta securitatea”, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, citat de RIA Novosti. “Rusia nu ameninţă pe nimeni, nu a ameninţat niciodată pe nimeni”, a subliniat Peskov. O declarație contrazisă de realitate. Şeful Statului Major al armatei ucrainiene, Ruslan Homciak, a declarat în Parlamentul ucrainean că Rusia are 37.500 de militari în regiunea Crimeea, iar în regiunile separatiste Lugansk şi Doneţk sunt 28.000 de insurgenţi separatişti proruşi comandaţi de Moscova. Ruslan Homciak a denunţat încălcarea frecventă a armistiţiului din estul Ucrainei de către insurgenţii separatişti proruşi.



Foto: The White House from Washington, DC, Public domain, via Wikimedia Commons