Klaus Iohannis, în conferință cu Macron, la baza Kogălniceanu: Am exprimat încrederea că vom putea conta pe sprijinul Franței pentru deblocarea procesului de aderare a României la Schengen

Mirela Ionela Achim (www.b1tv.ro)

Președintele României, Klaus Iohannis, şi cel al Franţei, Emmanuel Macron, s-au întâlnit, miercuri dimineață, la Baza Aeriană ”Mihail Kogălniceanu” din judeţul Constanţa.

Macron și Iohannis au avut convorbiri tete-a-tete şi convorbiri oficiale, precum şi o întâlnire cu militarii de la Baza Kogălniceanu.

Declarațiile lui Iohannis:

Vizita dvs, dle președinte, și consultările substanțiale sunt o nouă dovadă a relației bilateriale excelente de parteneriat strategic autentic dintre țările noastre. Bine ai venit, dragă Emmanuel!

Inclusiv pe fondul crizei generate de agresiunea militară a Rusiei în Ucraina, cooperarea noastă pe linia de securitate a cunoscut o intensificare deosebită și foarte binevenită

Mulțumesc și cu acest prilej pentru prezența militarilor francezi în România și pentru asumarea de către Franța a calității de lider al Grupului de Luptă NATO din țara noastră, a cărei operaționalizare cât mai rapidă e o prioritate de prim rang

Un loc parte în discuțiile noastre l-a avut pregătirea summitului NATO de la Madrid, care v adopta decizii esențiale pentru viitorul alianței și pentru securitatea noastră comună. Am discutat cu prioritate despre necesitatea consolidării posturii de decurajare și apărare pe Flancul Estic, mai ales la Marea Negară, despre Noul Concept Strategic, despre susținerea partenerilor alianței și perspectivele aderării Suediei și Finlandei

Evident, am discutat despre preocuparea noastră față continua deteriorare a situației umanitare din Ucraina. Am prezentat măsurile luate de România pentru refugiații ucraineni precum și sprijinul pe care-l acordăm Ucrainei, inclusiv prin hubul de la Suceava, pe care și Franța l-a utilizat intensiv.

O altă temă a fost asigurarea securității alimentare la nivel global, care e profund afectată de blocada impusă abuziv de Rusia porturilor ucrainene, care impiedică cerealele din această țară să ajungă în multe state din lume. România depune efoturi susținute în sprijinul Ucrainei prin oferirea de rute de export, inclusiv prin portul Constanța și porturile de la Dunăre.Am stabilit cu dl președinte să cooperăm apropiat pentru realizarea acestui obiectiv

Am discutat și despre sprijinul substanțial pe care România și Franța îl acordă Rep. Moldova. Mă bucur că după vizita de acum în România, dl președinte va ajunge azi la Chișinău. Am discutat despre cum putem ajuta Rep Moldova să facă față multelor provocări cu care se confruntă ca urmare crizei de securitate generată de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. O importantă inițiativă e Platforma de Sprijin pentru Rep Moldova pe care România, Franța și Germania au lansat-o la Berlin în aprilie și am abordat pregătirile pentru conferința de follow-up pe care România o va găzdui în această vară

Am salutat rezultatele președinției franceze a Consiliului UE într-un context european securitar, economic și social dificil

Am abordat și tema securitățiie enrgetice inclusiv din perspetciva evoluțiilor din Ucraina și a deciziilor strtegce ale UE de eliminare a dependențelor noastre de Rusia. Am subliniat că România e pregătită să-și asume un rol activ în atingerea obiectivelor strategice ale UE și va depune toate efoturile pentru a asigura reziliența sectorului energetic

Am avut o discuție cuprinzătore și cu privire la perspectvele extinderii spațiului Schengen. Am explicat așteptarea legitimă României cu privire la aderare. Am spus că extinderea va contribui la consolidaea securității și rezilienței UE în ansamblul său și la întărirea competitivității pieței unice în beneficiul cetățenilor. Am exprimat încredere că vom putea conta pe sprijinul Franței pentru deblocarea procesului de aderare a țării noastre la Schengen.

Legat de cererile de aderare la UE ale Ucrainei, Rep Moldova și Georgiei, am subliniat sprijinul nostru puteric pentru integrarea lor. În viziunea noastră, ele trebuie să beneficieze de un cadru optim de derulare a proceselor de reformă și e o abrodare unitară conform proriilor merite și cu progresele înegistrate în procesul de reformă. Am susținut importanța unui semnal politic clar privind hotărârea UE de a se angaja cu partenerii pe un traseu ambițios proeuropean care să fie adoptat la Consiliul European din acestă lună.

Am reafirmat sprijinul României pentru adoparea cât mai curând a deciziei de lansare a negocierilor de aderare cu Albania și Rep. Macedonia de Nord.

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a vorbit despre prezența NATO în România, aderarea țării noastre la Schengen și relațiile bilaterale Franța – România. De asemenea, acesta a răspuns criticilor primite după ce a insistat că Rusia nu trebuie „umilită” în războiul pe care tot ea l-a declanșat în Ucraina.