La Centrul Medical Sanconfind a început un program de recuperare medicala post-Covid

Cu toţii am traversat o perioadă dificilă şi am întâmpinat multe greutăţi care au intervenit în viaţa şi sănătatea noastră.Virusul Sars-Cov 2 ne-a dat multă bătaie de cap. Deşi am traversat o perioadă a infectărilor, acum, mulţi dintre noi am rămas cu sechele pe care este necesar să le recuperăm.

Astfel, venim în sprijinul pacienţilor care au suferit de infectarea cu acest virus. In funcţie de simptomatologie, putem acorda consultaţii de specialitate (pneumologie, recuperare medicală şi analize medicale (hemograma, transaminaze, glucoza, creatinina, creatinkinaza, anticorpi IgG/ IgM) însoţite de alte investigaţii imagistice. Acestea se vor finaliza cu exerciţii de respiraţie (reeducare respiratorie prin kinetoterapie), inhalaţii, masaje sau mişcări controlate în bazinele cu apă sărată.

Sechelele pot fi: scurtarea respiraţiei, slăbiciune musculară care persistă, oboseală fără motiv, anxietate, astenie, tulburări de sensibilitate a extremităților ( senzaţii de furnicături ), sechele respiratorii, capacitate scăzută la efort, tuse, saturaţie scăzuta de oxigen, palpitaţii, mobilitate articulară redusă, limitarea desfășurării activităților zilnice uzuale.

Cum rezolvăm:

Ne propunem ca prin eliminarea şi micşorarea acestor efecte negative, să facem plămânii, ficatul, rinichii şi celelalte organe să funcţioneze în parametri normali şi să oferim o stare de bine întregului organism pentru reintegrarea în societate. In plus, discuţia cu un psiholog clinician poate ajuta la eliminarea stresului şi a stărilor de panică, posibil dobândite în perioada bolii.

Programul conţine o serie de consultaţii de specialitate şi analize, însotite de proceduri de recuperare medicală care să ajute pacientul sa revina la starea de sănătate normală. La acestea se pot adăuga şi alte investigaţii şi metode de diagnosticare, în aceeaşi locaţie a clinicii Sanconfind.

Consult pneumologie

Diagnosticarea în cabinetul de pneumologie urmăreste nu doar starea de fapt a pacientului care a fost afectat de infecţiile la nivelul respirator ci şi un istoric al bolii, care se vede în compartimentul de imagistică medicală. Aici pacientul poate face un computer tomograf sau o radiografie pulmonară care poate identifica vizual, pe filmele aparatelor, eventualele complicaţii.

Consult recuperare medicală

Medicul specialist de recuperare medicală este cel mai în măsura să prescrie tratamentul cel mai eficient pentru fiecare pacient în parte. Pe lânga setul de proceduri recomandate, pacientului i se poate recomanda şi internarea în clinica Sanconfind pe perioada programului de recuperare medicală post-Covid, având un test antigen negativ.

Consult psiholog

Cu ajutorul unui psiholog clinician disponibil la Sanconfind, reuşim să extindem conceptul de recuperare medicală eliminând anxietatea şi stresul, prin discuţii şi diverse metode aplicabile individual.

Masaj parţial

Rolul masajului în recuperarea medicală post Covid este de a elimina stresul, de a relaxa şi diminua contracturile musculare apărute la nivelul spatelui sau membrelor afectate în perioada de sedentarism şi izolare.

Inhalaţii (rolul acestora este de a pulveriza în interiorul plămânilor particulele de saăruri, pentru sterilizarea căilor respiratorii superioare. In apa specială captată de Sanconfind de la izvorul local, din Poiana Câmpina se regăsesc 321 g/l săruri dintre care 320 g/l clorura de sodiu).



Reeducare respiratorie prin kinetoterapie ( o procedură de gimnastică medicală prin care se urmareşte o respiraţie corectă şi mărirea mobilităţii articulare, cu eliminarea durerilor). Mişcările ample executate cu ajutorul indicaţiei kinetoterapeutului se fac pentru îmbunătăţirea funcţiei respiratorii, pentru circulaţia normală a sângelui, funcţionarea normală a articulaţiilor şi muşchilor.

Analizele de sânge:

Cu ajutorul acestor tipuri de analize putem urmari la modul general, cum se prezintă anumite organe interne: posibile anemii ce pot fi tratate mai din timp, funcţionalitatea ficatului, nivelul de glucoză din sânge, funcţia renală, enzimele secretate de muşchiul cardiac sau restul muşchilor.

Cu ajutorul acestor proceduri reuşim să scădem rata complicațiilor, sechelelor și a eșecurilor terapeutice, să eliminăm slăbiciunea musculară, care poate persista dupa infecţia cu virsul Sars Cov -2, senzaţia de astenie, să eliminăm tusea şi să mărim capacitatea la efort.

Analizele de sânge conţinute în program pot fi: hemograma, transaminaze, glucoza, creatinina, creatinkinaza, anticorpi IgG/ IgM Sars Cov-2.

Cazarea în rezerve cu 1 sau 2 paturi

Pacienţii care doresc sa petreacă o perioadă mai lungă de recuperare medicală, folosindu-se atât de procedurile recomandate, cât şi de celelalte investigaţii, se pot caza tot în incinta centrului medical şi pot beneficia de servicii de masă şi spitalizare în condiţii ultramoderne, în rezerve cu 1 sau 2 paturi, dotate cu toate materialele necesare pentru tratament. Cu lifturile din interior se face accesul foarte facil de la rezerve către zona de recuperare medicală.