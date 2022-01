La steaua care-a răsărit – Proiect educațional interdisciplinar, internațional

Motto :

“ Și.. sara pe un deal..și..mama, dulce mama,

Acum rostim, copile, poetului dând seama.”

(Toni Ionescu)

Autori: Profesor Constantin HĂRĂBOR – Fondator de proiect,

Profesor Gabriela LUPU – Coordonator executiv de proiect,

Profesor Irina KHOGALI – Administrator de proiect.

Noi toți: profesori, părinți, bunici, elevi avem sacra datorie ca, măcar pe 15 ianuarie, “să dăm seama“ Poetului Nepereche, să-l omagiem, să ne bucurăm că, printr-o minune dumnezeiască, dincolo de fire, în sufletul lui Eminescu s-a concentrat chintesența sufletului românesc.

Pornind de la acest comandament educațional, Departamentul Matematică și Științe din Liceul nostru a conceput și pus în operă un Proiect Educațional Interdiscipinar Internațional intitulat „La steaua care-a răsărit” desfășurat sub motto-ul : “Prietenie prin Cultură & Cultura Prieteniei”, care s-a finalizat în data de 15 ianuarie 2022, în sala de sport a Liceului Maarif International School of Bucharest.

Dedicat sărbătoririi a 172 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu (“Omul deplin al Culturii Române” – cum îl numea marele filozof român Constantin Noica) și a Zilei Culturii Române, Proiectul a avut și o dimensiune internațională dată de faptul că această celebrare este și prima acțiune on – line în cadrul Proiectului eTwinnig Schools organizat în colaborare cu Școala Primară „Maltepe Bağlarbaşi”, Istanbul, pe de-o parte iar, pe de altă parte, la această activitate a participat fizic D-na Ayako FUNATSU – designer din Japonia și, on-line, Școala de Limba română Forest Heights și Cenaculul literar – Florica Bătu Ichim din orașul Kitchener, Ontario, Canada.

Activitatea a constat, în primul rând, într-un recital de poezie și cântece pe versuri de Mihai Eminescu, în limba română, engleză și turcă, susținut de elevii ciclului primar din Liceul nostru și de un mic grup de elevi din gimnaziu, având ca invitați speciali pe celebra actriță Daniela Nane și pe d-na Ayako Funatsu.

A fost un adevărat regal: candoarea cu care au recitat copiii, interpretarea artistică superbă a îndrăgitei actrițe, precum și surpriza interpretării în limba română a cântecului “Pe lângă plopii fără soț” de către d-na Akayo au umplut inimile tuturor participanților de o caldă bucurie.

Fideli principiului ca activitatea educativă să fie realizată printr-un parteneriat trilateral Profesori – Elevi – Părinți, unii părinți au fost implicați și au participat direct la activitățile desfurate în proiect. Asfel, o parte din părinții copiilor implicați în proiect au cântat împreună cu elevii și profesorii cântecul “Sara pe deal”. Această implicare directă, de la “vlădică până la opincă”, a fost ilustrată în primul rând de domnul Ates Arparslan – Președintele Fundației Maarif-România, care în debutul acțiunii a recitat, în limba română, poezia “Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”.

Dar lucrurile nu s-au oprit aici, recitalul încheindu-se cu o altă surpriză deosebită: o colegă profesoară de Limba română a recitat poezia “Când te-ai născut..” scrisă de un coleg din Departamentul Tehnic, cu pseudonimul literar Toni Ionescu, care a publicat până acum două volume de poezii. Motto-ul articolului constă din două versuri ale acestui poem, care este, așa cum spune autorul lui: “o lacrimă în oceanul poemelor despre Eminescu “. Elevii din școala parteneră din Istanbul au recitat poezia “ La Steaua” în limba turcă, dar din păcate calitatea sunetului din conferința video prin Zoom i-a trădat…

Din inițiativa poetului Pr. Dr. Dumitru Ichim – unul din cei mai mari poeți români în viață – anual se desfășoară în orașul Kitchener, Canada, Festivalul Mihai Eminescu. Domnia sa a avut amabilitatea de a ne trimite un video cu cele mai reprezentative momente din acest festival.

O altă activitate desfășurată a fost vernisarea expoziției de artă plastică cu titlul: “Flori pentru Eminescu – Flori pentru România”- picturi și desene ilustrând poezii eminesciene, realizate de elevi, părinți și profesori. Totodată, elevi, părinți și profesori din școala „Maltepe Bağlarbaşi” au realizat o miniexpozitţe similară – ei alegând titlul: “Teiul lui Eminescu”. Această participare se constituie ca prima acțiune din cadrul proiectului intitulat SEE ME – proiect European tip eTwinning schools, având ca fondatori pe profesoara Esin Altas din Turcia, respectiv professor Constantin Hărăbor din liceul nostru.

Apoi, d-na Ayako – designer și maestru în artă origami a oferit Liceului superbe “Flori albastre” și flori tricolore, ca un inedit omagiu adus lui Eminescu și Culturii române.

Acțiunea s-a finalizat cu o dublă lansare de carte:

Prima a fost lansarea e-book-ul Proiectului de educație non-formală tip Școala altfel, intitulat “ Mihai Eminescu – conexiuni cu Matematica, Fizica și Astrofizica” , organizat tot de Departamentul Matematică și Științe al Liceului, desfășurat în perioada 21 – 25 iunie 2021 – proiect prin care am comemorat 132 de ani de la mutarea printre astre a Luceafărului poeziei românești. E-book-ul are ca autori trei profesori de matematică din liceu. El va apărea și în format tipărit pe hârtie, fiind agreat de către ISJ Ilfov ca material metodic și pentru profesorii din județ. De altfel, Cuvântul înainte este semnat de profesor Adriana Stoica – Inspector Școlar General și de către profesor Dr. Daniela Barbu – Inspector pentru Proiecte Europene la ISJ Ilfov;

La a doua lansare s-au prezentat patru culegeri de Probleme de matematică pentru clasele 5, 6 și 7- algebră și geometrie, proaspăt ieșite de sub tipar, având ca autori 4 profesori de matematică din liceul nostru. În acest fel am dorit să cinstim prin fapte Ziua Culturii Române.

Elevii, profesorii și părinții au fost onorați și încântați de participarea la această frumosă acțiune de suflet românesc a doamnei profesoare Corina Mirescu – inspector școlar pentru dezvoltarea resursei umane la ISJ Ilfov.

Tuturor participanților le-au produs o mare bucurie și mândrie aprecierile, mulţumirile și felicitările adresate de reprezentantul ISJ Ilfov copiilor, profesorilor, părinților și oaspeților speciali, precum și îndemnul de a realiza și pe viitor astfel de acțiuni pentru oferirea celor mai frumoase modele tinerelor generații.

Având în vedere că din cauza situației speciale, la acțiune a participat un număr redus de copii, profesori și părinți, și cu o durată limitată, conducerea Liceului a luat decizia ca, în săptămâna viitoare, să fie prezentate în fiecare clasă – deci tuturor elevilor – video-ul “Mihai Eminescu – conexiuni cu Matematica, Fizica și Astrofizica” realizat de o echipă de elevi, părinți și profesori din liceu, precum și o selecție din video-ul Festivalului Mihai Eminescu de la Kitchener, Canada. Tot în decursul săptămânii viitoare elevii, părinții și profesorii implicați în proiect vor primi diplome de participare.

În acest context, mulțumim conducerii școlii, departamentelor din Liceu care s-au implicat în realizarea acestei acțiuni, în mod special domnilor: Ates ALPARSLAN – Președintele Fundației MAARIF, Profesor Stelian-Victor FEDORCA – Director și Enes SENPEKER – Director .

A doua zi, în 16 ianuarie, câțiva profesori din echipa de proiect am fost la mormântul lui Eminescu de la Cimitirul Bellu. I-am spus în gând despre acțiunea noastră și i-am oferit o floare tricoloră confecționată de admiratoarea lui japoneză!, o garoafă roșie, două sigle ale proiectului și am aprins cu pioșenie două lumânări… Am avut o mare bucurie sufletească atunci când o bunică ce-și adusese nepoata la mormântul lui Eminescu, văzând gestul nostru, a pus-o pe nepoată să recite poezia La Steaua, iar un domn, venit cu întreaga familie, ne-a recitat integral Scrisoarea I. Am considerat acest moment special ca un semn prin care Marele Poet ne-a mulțumit și ne-a confirmat că suntem pe drumul bun: de a cultiva în sufletul copiilor floarea dragostei și admirației pentru geniala sa creație.

Încheiem tot cu o strofă a colegului nostru, Toni Ionescu :

ȘI PLÂNGEM VERSUL TĂU, ATÂT DE ROMÂNESCU,

PRIVIND O STEA PE CERURI, CU DOR DE EMINESCU !

Nota bene: Acestea sunt denumirile responsabilităților din cadrul proiectelor eTwinning utilizate de Uniunea Europeană !