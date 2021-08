Lidl Digital România, centru de excelență în IT, devine Schwarz IT Hub

Lidl Digital România, centrul de excelenţă în IT care furnizează soluţii de e-commerce şi management pentru platformele digitale ale rețelei internaționale Lidl, devine Schwarz IT Hub, filială a Schwarz IT INT Holding GmbH.

Schwarz IT INT Holding GmbH este furnizorul de servicii IT al Grupului Schwarz, responsabil de coordonarea și implementarea la nivel internațional a infrastructurii și a soluțiilor IT și de personalizarea acestora conform cerințelor de business. Soluțiile IT sunt utilizate în peste 12.900 de magazine din mai mult de 30 de țări în care Grupul Schwarz este prezent.

„Suntem foarte mândri de activitatea centrului de excelență în IT deschis în România în urmă cu trei ani și suntem nerăbdători să începem un nou drum extraordinar în familia Schwarz IT la nivel internațional. În ziua de azi, afacerile nu mai pot fi dezvoltate fără soluții IT, iar acestea sunt utile numai dacă pot fi personalizate pentru a satisface cerințele și dinamica de business. Noi, echipa din Romania de la Schwarz IT Hub, alături de colegii din Grup, identificăm punctele forte ale afacerilor, precum și punctele lor slabe și dezvoltăm soluții IT inovatoare, folosind cele mai noi tehnologii”, a declarat Octavian Ichim, CEO Schwarz IT Hub, divizia din România.

Până de curând, compania a oferit soluții de e-commerce și management exclusiv pentru platformele digitale din rețeaua internațională Lidl. În continuare, Schwarz IT Hub oferă servicii tuturor companiilor din Grup, din peste 30 de țări. Astfel, Schwarz IT Hub, divizia din România, contribuie la oferirea de soluții digitale pentru Lidl, Kaufland, Schwarz Produktion și PreZero.

Schwarz IT Hub s-a remarcat prin expertiza în implementare și dezvoltare de soluții end-to-end, omnichannel pentru comerțul electronic, având competențe în activități precum integrarea metodelor de plată (Paypal, SEPA și BNP) și crearea unei experiențe pozitive pentru clienți, prin recomandarea personalizată a produselor. Expertiza Schwarz IT Hub la nivel local include, printre altele, și oferirea de suport în procesul de transformare digitală (de la dezvoltare web la migrare, integrare și suport), gestionarea proceselor de testare software cu metodologii agile, dar și utilizarea principiilor agile în procesele de transformare organizațională. Printre tehnologiile folosite se numără: SAP S/4 HANA, programare cloud, JAVA, .NET, Go, API, data science, machine learning si testare A/B.

Schwarz IT Hub oferă un mediu de lucru incluziv în spații moderne, unde toți angajații vorbesc limba engleză și lucrează cu mai mult de 20 de tehnologii de dezvoltare și diverse medii SAP. Programul de muncă este flexibil și adaptat condițiilor impuse de pandemie, angajații putând opta să lucreze de acasă sau în birouri.

Pe lângă proiectele pline de provocări și un pachet salarial atrăgător, angajații beneficiază de programe diverse de dezvoltare profesională și personală, servicii de asistență medicală, abonament la sălile de sport, abonament pentru împrumutat cărți, acces la biciclete electrice și beneficii speciale pentru angajații cu copii.

Grupul Schwarz este o companie internațională de retail, cu aproximativ 500.000 de angajați în întreaga lume și peste 12.900 de magazine în mai mult de 30 de țări. Grupul Schwarz este alcătuit, printre altele, din cele două divizii de retail Lidl și Kaufland și are sediul în Neckarsulm din Baden-Württemberg. Schwarz IT INT Holding GmbH este partenerul de tehnologie al Grupului Schwarz și dezvoltă de peste 13 ani modelele de afaceri digitale ale retailerului. Schwarz IT INT Holding GmbH are sedii în Neckarsulm și Berlin și huburi de tehnologie în Barcelona, Berlin, București și Sofia.