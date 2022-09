Lilia Mosoreti Panait: ”Patronatul OFA UGIR este singura cale prin care femeile antreprenor pot schimba viitorul”

„Patronatul OFA UGIR este singura cale prin care femeile antreprenor pot schimba viitorul. Viitorul lumii afacerilor, viitorul comunităților locale, viitorul României. Dacă vrei să produci o schimbare, începe cu tine!”

– dialog cu Lilia Mosoreti Panait, Vicepreședinte al OFA UGIR și consilier juridic UGIR

– Se spune că „Lilia Mosoreti Panait este cea care găsește soluții inovative pentru orice provocare ce ține de dreptul comercial”. Este adevărat? Cum ați ales acest drum al dreptului comercial? Care au fost cele mai mari provocări ale carierei dvs?

– Alegerea profesiei potrivite este importantă pentru succesul în carieră. Prin alegerea carierei juridice am reușit să-mi potrivesc personalitatea cu profesia, obțînând astfel și satisfacții profesionale mari. Factorul ,,personalitate” este cel mai important în procesul de alegere a profesiei și, pentru că sunt o persoană extrovertită, cu prezență de spirit, creativă, cu abilitați oratorice, am ales cariera în drept. Abilitatea de a găsi soluții inovative mi-am dezvoltat-o datorită nevoilor angajatorilor mei care au fost mereu diferite, căutând în special servicii de consultanță multidisciplinare în jurisdicții și ramuri diferite de drept, necesitând cunoașterea în profunzime și a dreptului comercial. Cele mai mari provocări ale carierei mele au constat în găsirea de soluții care să includă cunoașterea mai multor industrii, combinarea expertizelor non-juridice cu cele juridice, cu impact pozitiv în business.

– Conduceți o companie specializată în implementarea Directivelor Europene. Pare un domeniu arid, dur pentru o femeie. Cum ați reușit să vă impuneți pe piață? Care au fost cele mai mari provocări?

– Compania oferă serviicii de consultanță în afaceri și management, în particular servicii asociate cu implementarea GDPR. Asta pentru că o companie are nevoie de servicii juridice combinate cu noțiuni legate de securitatea și protecția datelor, pornind de la gestiunea și administrarea afacerilor, cu implicații în implementarea de măsuri de securitate. Următoarea provocare a companiei noastre ține de implementarea unei noi Directive Europene, care urmărește armonizarea legislației statelor membre în domeniul redresării activităților companiilor, în special a IMM-urilor, afectate de pandemie și de actuala criză energetică, atât pentru a proteja antreprenorii afectați de aceste crize, cât și pentru a încuraja noua generație de antreprenori. Așa se face că Impact Assessment este azi și mâine ,,compania potrivită în momentul și la locul potrivit pentru afacerile voastre”. Implementarea de Directive Europene nu o văd că pe o sferă aridă sau dură pentru o femeie, pentru că aici este nevoie să fii pro-activă și creativă, adică să ai calități pe care le consider eminamente feminine.

– Activați într-o lume dură, dominată de bărbați. V-ați simțit vreodată discriminată ca femeie? Ce ați făcut?

– Aparent este o lume dominata de bărbați iar confuzia pleacă chiar de la genul masculin al denumirii profesiei mele, consilier juridic, cu toate că profesiile juridice sunt compatibile cu natura și caracteristicile specifice genului feminin. Conform datelor statistice, profesiile juridice sunt dominate de femei atât la nivel de magistrați, avocați, notari, cât și la nivel academic. Discriminată nu m-am simțit. Cred că femeile și bărbații deopotrivă pot fi foarte buni profesioniști în acest domeniu.

– Sunteți vicepreședinte al OFA UGIR și consilier juridic UGIR. Ce v-a atras la aceste două asociații?

– Atât UGIR cât și OFA UGIR nu sunt asociații, sunt patronate. Confuzia pleacă de la faptul că aceste două entități au la bază criteriul asociativ, însă diferența este mare. Asociația este o grupare de persoane fizice sau juridice organizată pe baza unui statut în vederea realizării unui scop comun (științific, cultural, artistic, sportiv etc), conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații. Uniunea Generală a Industriașilor din România (U.G.I.R.) este o confederație patronală, care funcționează în baza Legii Dialogului Social nr. 62/2011. Este prezentă în viață economică a României încă de la începutul cristalizării activității industriale, din data de 23 martie 1891, când un grup de industriași din București au pus bazele UGIR. Tot de atunci datează și primele luări de poziție în favoarea încurajării și protejării industriei naționale. Reluarea activității patronale are loc în 1992.

– UGIR a promovat mereu interesul tuturor întreprinzătorilor în dialogul cu reprezentanții autorităților publice centrale și locale

– A susţinut că este partener al Guvernului, indiferent de culoarea lui politică, pe Programul de guvernare, iar prin OFA UGIR sunt promovate interesele tuturor femeilor antreprenor, din toate sectoarele economice. Așa se face că pentru a produce schimbările majore de care are nevoie societatea noastră, ne facem auzită vocea cu sprijinul Confederației patronale reprezentative la nivel național UGIR. Dialogul social (Guvern/Parlament – patronate – sindicate) este singura formă de lobby constructiv din România. Mai mult, plaja de interese a membrelor OFA UGIR excede strict sectorul economic în care acestea au afacerea.

– Credeți în puterea OFA UGIR?

– Da, pentru că femeile au o preocupare naturală pentru viitor, pentru că sunt, sau devin la un moment dat mame. Forța pe care le-o dă această calitate, de mamă, este nebănuită. Percep această nouă calitate mai degrabă ca un motor care accelerează dedicarea unei femei creșterii directe a bunăstării familiei sale și indirect a bunăstării comunității. Mai degrabă este un stimulent pentru dezvoltare, chiar pentru implicare în dezvoltarea societății în ansamblu, pentru că toate ne dorim un viitor mai bun, într-o societate sănătoasă pentru toți copiii. În OFA UGIR, femeile antreprenor găsesc soluții și sprijin reciproc pentru a face proiecte semnificative și de anvergură pentru comunitățile lor. De aceste activități am fost mereu atrasă, am crezut în puterea asociativă.

– Ce planuri aveți pentru OFA UGIR?

– Confederația patronală UGIR a susținut că partenerii sociali trebuie să fie consultați încă din perioada de concepere legislativă. Astfel, am crește șansa de a obține o conformare mai ușoară a firmelor și lucrătorilor la noile reglementări, pentru că acestea vor fi suficient explicate, bine gândite și nu vor fi privite ca ”obstrucționante”. În consultările din cadrul Consiliului Economic și Social (CES), efortul UGIR este de a menține profesionalismul și prevenirea consultării formale. Ne dorim mai puține reglementări în regim de urgență pentru o consolidare a rolului Parlamentului și Guvernului și pentru o reală dezbatere pe inițiativele legislative, precum și o reprezentare cât mai complexa a intereselor tuturor membrelor OFA UGIR în toate comisiile. Ne dorim o urmărire a atenției pe care legiuitorul o acordă observațiilor și propunerilor formulate de membrii CES, în primul rând, de membrii noștri.

– Aș schimba registrul și aș intra în cel personal. Cine este Lilia Mosoreti-Panait? Ce vise are? Ce gânduri? Ce face atunci când nu este femeie de afaceri?

– Modelul feminin care m-a inspirat cel mai mult în viața este mama mea. De la ea am învățat că pot să reușesc doar prin muncă și fără compromisuri. Tenacitatea, seriozitatea, creativitatea și puterea de a-i iubi pe oameni le-am moștenit tot de la ea. Viața personală și profesională împlinită o am tot datorită ei, pentru că tot de la ea am învățat că fericirea constă în lucruri simple, nemateriale. Visez să-mi văd copilul gândind, simțind și iubind ca mine. Când nu am atenția centrată pe afacere, mă implic în educația copilului și viața de familie alături de soț pentru că familia este cea mai importantă.

– Dacă mâine ați schimba lumea, de unde ați începe și ce ați face?

– Fiecare dintre noi are o misiune pe pământ. Tu, omule drag, oriunde te vei duce, orice vei încerca să schimbi în jurul tău, tot de tine vei da și tot în tristețe vei trăi până când îți vei da seama că tu ești cel care trebuie să se schimbe și doar astfel, încet-încet, se va schimba și lumea.

A consemnat Maura ANGHEL