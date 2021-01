Londra refuză să acorde statut diplomatic integral ambasadorului Uniunii Europene

Între Regatul Unit și Uniunea Europeană persistă dezacordurile în chestiunea statutului diplomatic al ambasadorului european în capitala britanică. Au loc în continuare negocieri pentru a se determina dacă Joao Vale de Almeida și echipa sa vor beneficia de imunitate diplomatică completă, conform Convenției de la Viena, la fel ca diplomații oricărui stat suveran. Londra nu conferă diplomaților UE decât imunitatea acordată organizațiilor internaționale. “UE, delegația sa și echipele sale vor primi privilegiile și imunitățile necesare pentru a-și îndeplini eficient activitatea în Regatul Unit”, a comunicat Ministerul britanic de Externe. Or, în opinia UE, poziția Regatului Unit contrastează cu cea a altor țări care, fără excepție, au acordat un statut diplomatic integral celor 143 delegații europene.

“Uniunea Europeană nu este o organizație internațională «tradițională», a subliniat Peter Stano, purtătorul de cuvânt al șefului diplomației europene, Josep Borrell, reamintind că “ea are puterea de a adopta legi obligatorii pentru statele membre, dispune de propriu sistem judiciar și și-a stabilit o monedă comună”.Mai mult, statutul UE în relațiile internaționale și statutul diplomatic rezultat de aici este amplu recunoscut de țările și organizațiile internaționale din întreagă lume, motiv pentru care UE “așteaptă și de la Regatul Unit să trateze imediat delegația UE în consecință”. Interesant este faptul că Londra a anunțat deja numirea dnei Lindsay Crisdale-Appleby ca reprezentantă a Regatului Unit pe lângă Uniunea Europeană.

Meschinărie

Europenii îi acuză pe britanici de meschinărie, subliniind că statutul diplomatic al delegației UE nu i-a deranjat cu nimic în perioada când erau membri ai Uniunii. “Noi nu cerem nimic nou”,a declarat Josep Borrell, adăugând că refuzul britanic de a acorda delegației UE același statut ca al unei ambasade este “un semnal inamical” ce “nu anunță nimic bun pentru viitor “.



Foto: Office of the Maryland Governor, CC BY 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/2.0>, via Wikimedia Commons