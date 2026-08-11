MADR susține necesitatea unui echilibru între conservarea mediului și interesele fermierilor

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a finalizat completarea chestionarului Comisiei Europene aferent procesului de evaluare de tip „test de rezistență” (stress test) a Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor sălbatice și a Directivei 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale și a speciei de faună și floră sălbatică.

Demersul face parte din consultarea publică inițiată în data de 12 mai 2026 de Comisia Europeană pentru a colecta opiniile statelor membre și ale părților interesate cu privire la modul în care cele două directive funcționează în practică și la eventualele dificultăți, suprapuneri sau sarcini administrative generate de aplicarea acestora, având ca obiectiv simplificarea lor.

În procesul de completare a chestionarului, MADR a avut în permanență în vedere susținerea intereselor fermierilor și necesitatea asigurării unui echilibru între obiectivele de conservare a biodiversității și desfășurarea activităților agricole în condiții de predictibilitate și sustenabilitate economică.

Protejarea biodiversității și dezvoltarea unei agriculturi competitive nu sunt obiective contradictorii. România susține un cadru european în care măsurile de conservare să fie eficiente, fundamentate științific și adaptate realităților din teren, iar fermierii să beneficieze de reguli clare, coerente și predictibile.

Din perspectiva sectorului agricol, aplicarea Directivei privind habitatele și a Directivei privind păsările trebuie să asigure un echilibru real între obiectivele de conservare și protejarea culturilor agricole, a efectivelor de animale și a activității fermierilor.

În România, populațiile unor specii precum ursul brun, ciorile și cormoranii generează pagube importante agriculturii, zootehniei și acvaculturii, afectând veniturile fermierilor și continuitatea activităților economice.

„Considerăm necesare simplificarea și accelerarea procedurilor de derogare, precum și o mai mare flexibilitate a cadrului european, în special pentru statele membre în care anumite specii protejate au atins un statut favorabil de conservare și înregistrează creșteri semnificative ale populațiilor. Managementul acestora trebuie să se bazeze pe date științifice și să permită intervenții adaptate situației naționale, asigurând concomitent protecția biodiversității, a producției agricole, a securității alimentare și a siguranței publice”, se precizează la finalul chestionarului UE, completat de MADR.

MADR consideră esențial ca evaluarea Directivelor Păsări și Habitate să țină cont de particularitățile statelor membre și de diversitatea sistemelor agricole europene.