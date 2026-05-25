McDonald’s extinde echipa la nivel național: peste 500 de noi locuri de muncă în 2026

Echipa McDonald’s din România continuă să crească, cu peste 1.400 de noi locuri de muncă planificate în următorii 3 ani

Premier Restaurants România, operatorul lanțului de restaurante McDonald’s în România, continuă să investească în echipă și lansează o nouă campanie de recrutare la nivel național. Compania oferă oportunități de angajare tuturor celor care își doresc un loc de muncă într-un mediu dinamic, indiferent de experiența anterioară.

În 2026, McDonald’s își propune să creeze peste 500 de noi locuri de muncă, ca parte a planurilor de dezvoltare și extindere a rețelei de restaurante. În următorii trei ani, compania estimează că va genera peste 1.400 de noi joburi la nivel național.

Pozițiile disponibile în restaurantele McDonald’s din toată țara includ: Crew Member (lucrător comercial), Barista, Guest Experience Leader (responsabil ospitalitate) și YoungLead – program dedicat celor care își doresc un prim pas către o carieră în management.

McDonald’s promovează un mediu de lucru incluziv și oferă șanse egale tuturor candidaților. Totodată, compania încurajează tinerii să se alăture echipei, chiar dacă se află la primul job. În prezent, peste 40% dintre colegii McDonald’s au sub 24 de ani, iar peste 900 sunt studenți sau masteranzi.

„Ne continuăm planurile de dezvoltare și recrutăm la nivel național pentru a susține atât extinderea rețelei de restaurante, cât și consolidarea echipelor din toate orașele în care suntem prezenți. Ne dorim să oferim oportunități tuturor celor care își caută un loc de muncă și vor să crească alături de noi, indiferent de experiența de la care pornesc. Pentru mulți dintre colegii noștri, McDonald’s reprezintă primul pas în carieră, iar rolul nostru este să le oferim susținerea, resursele și cadrul necesar pentru a evolua pe termen lung”, a spus Valentin Truță, Director General Premier Restaurants România.

Compania oferă un pachet extins de beneficii și programe de formare adaptate noilor tendințe de pe piața muncii. Pachetul salarial pentru un program de lucru de 8 ore, ce include tichete de masă de 40 RON/zi, sporuri și bonusuri, variază între: 3.300 și 3.700 RON net pentru Crew Member, 3.350 și 3.500 RON net pentru Barista, 3.900 și 4.000 RON net pentru Guest Experience Leader și 4.700 și 5.100 RON net pentru YoungLead.

În plus, angajații beneficiază de abonament medical și acces la servicii de telemedicină, program de lucru flexibil (full-time sau part-time de 4 sau 6 ore), precum și posibilitatea de a lucra în restaurantul cel mai apropiat de casă, în limita posturilor disponibile. Pachetul de beneficii include zile suplimentare de concediu în funcție de vechimea în companie, bonusuri pentru recomandarea de noi colegi sau bonusuri de recunoaștere a performanței individuale.

„În McDonald’s, ne dorim ca fiecare coleg să aibă oportunitatea de a învăța, de a evolua și de a-și construi propriul drum profesional. Punem accent pe flexibilitate, pe un mediu de lucru în care fiecare coleg se simte respectat și susținut, dar și pe oportunități de dezvoltare. Investim constant în programe care îi ajută pe colegii noștri să crească, fie că vorbim despre primul lor job, despre continuarea studiilor, de susținerea pasiunilor lor sau despre evoluția către roluri de management. Credem în potențialul colegilor și în capacitatea lor de a performa atunci când au acces la resursele potrivite”, a declarat Andreea Purda Nicoară, Director Resurse Umane, Premier Restaurants România.

McDonald’s investește constant în dezvoltarea profesională a angajaților săi, prin programe dedicate de creștere și formare. YoungLead este programul de pregătire accelerată care oferă primul pas către o carieră în management, participanții devenind Floor Manageri certificați după 9 luni de dezvoltare intensivă.

Prin McDonald’s Performers, compania acordă burse angajaților studenți cu rezultate bune atât la job, cât și la facultate, iar prin Grant My Passion susține colegii în dezvoltarea pasiunilor și talentelor lor.

Aceste inițiative sunt completate de programe locale și internaționale de training și dezvoltare, care oferă acces la resurse moderne de învățare și oportunități de creștere în cadrul companiei, dar și de posibilitatea de a accesa diferite roluri la nivelul Premier Capital, în țările unde compania este prezentă.

Totodată, McDonald’s contribuie la pregătirea viitorilor profesioniști prin programul Future Manager, dedicat studenților aflați la început de drum.

Pentru mai multe informații despre posturile disponibile și procesul de aplicare, candidații sunt invitați să viziteze site-ul: https://www.mcdonalds.ro/cariera.