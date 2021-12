mindit.io, dezvoltator local de software, estimează o cifră de afaceri de 45 mil. RON în 2021

Compania românească deschide 2 noi birouri la Iași și Sibiu și își anunță planurile de extindere a biroului din Cluj

mindit.io, companie românească specializată în dezvoltarea de software, anunță că va încheia anul 2021 cu o cifră de afaceri de aprox. 45 mil. RON, în creștere cu 40% față de 2020.

Lansată pe piață în urmă cu șase ani, mindit.io oferă servicii complexe de dezvoltare software către companii Enterprise, dar și startup-uri care își propun obținerea unui avantaj competitiv prin utilizarea tehnologiei de top.

„Ultimii doi ani au însemnat pentru noi evoluție, pe lângă incertitudinea evidentă de care ne-am lovit cu toții. Majoritatea clienților noștri au considerat că proiectele dezvoltate împreună sunt strategice pentru businessul lor și au continuat să investească, iar noi am fost alături de oamenii din echipă cu reacții rapide față de nevoile lor în schimbare. Astfel am reușit să obținem rezultate remarcabile și vizăm, în continuare, o creștere exponențială, preponderent pe piețele externe”, a declarat Lucia Stoicescu, co-CEO mindit.io

Cu privire la echipa mindit.io și la oamenii din spatele poveștii, Lucia Stoicescu adaugă: ,,Pentru noi, a fost mereu vorba despre oameni. Credem cu tărie că evoluția de care se bucură compania se datorează în proporție de 100% oamenilor pe care îi avem alături zi de zi: de la colegii din mindit.io și până la parteneri, promovăm același set de valori care a devenit epicentrul culturii noastre. Punem oamenii pe primul plan și ultimii 6 ani ne-au demonstrat nu doar că poți construi un business sustenabil așa, ci și că poți să îl crești exponențial odată cu întreaga echipă.”

Compania a înregistrat rezultate pozitive de la an la an, chiar și în perioada recentă, marcată de pandemie. Cea mai importantă constantă a ecosistemului mindit.io a fost cultura organizațională, care le-a oferit oamenilor contextul de a se adapta și recalibra rapid la schimbările majore din ultimii 2 ani. Încrederea, flexibilitatea, elementul intraprenorial, feedback-ul constant și învățarea continuă sunt doar câteva dintre carateristicile culturii pe care compania o promovează încă de la începuturi.

mindit.io se extinde la nivel național și deschide birouri la Iași și Sibiu

În prezent, echipa mindit.io este formată din peste 180 de specialiști software, cu un nivel ridicat de expertiză într-o varietate de tehnologii din zonele: Backend Development, Frontend Development, Enterprise Integration (IBM, Tibco), Business Intelligence (Microsoft și alte tehnologii), Relational Databases, Cloud, Container Orchestration, NoSQL și Mobile Development. Compania a anunțat anul acesta parteneriatul cu Microsoft pe Data Analytics și Cloud Platform și parteneriatul cu Tibco.

Pentru următoarea perioadă, compania are în plan susținerea ritmului accelerat de dezvoltare și creșterea echipei într-un mod sustenabil, care să permită păstrarea culturii organizaționale. Astfel, mindit vizează deschiderea a două noi birouri, în Sibiu și Iași, care să completeze harta prezenței naționale a echipei mindit.io și intenționează să-și extindă echipa din Cluj. Compania își dorește să aibă un impact cât mai mare privind modul în care poate dezvolta un business în România, impact care este susținut de oamenii care produc o schimbare în fiecare zi în cadrul mindit.io, din toate colțurile țării.

Regiunile DACH și US, în vizorul mindit.io pentru 2022

Circa 90% din activitatea companiei este reprezentată de servicii realizate către piețele externe, printre care Elveția, Germania, Franța și SUA, iar principalele industrii în care activează clienții mindit.io sunt: retail, fintech & wealth management, healthcare, banking, foodtech. Potrivit reprezentanților, anul viitor compania se va concentra pe consolidarea poziționării în regiunile DACH (Germania, Austria și Elveția) și SUA, dar va avea în vedere și dezvoltarea unor noi oportunități pe alte piețe europene, printre care se numără și Benelux (Belgia, Olanda și Luxemburg).

mindit.io deține un portofoliu vast de proiecte, care se remarcă prin specificitatea domeniilor și tehnologiilor folosite (ex. Software pentru instrumentele financiare de investitii), complexitate ridicată (ex. integrări ERP), securitate și performanță crescute (ex. contribuția la un proiect în cadrul unuia dintre cele mai avansate sisteme medicale din lume), precum și volumul foarte mare de date utilizate (ex. proiectele din segmentul retail).