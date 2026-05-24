Ministerul Mediului pune în mișcare RAPID, proiectul care sprijină fermierii și protejează apa, aerul și solul

Agricultura de astăzi nu mai înseamnă doar producție, ci și preocupare față de resursele de care depinde: apă curată, sol sănătos, aer mai puțin poluat. Înseamnă și mai multă atenție față de modul în care sunt folosiți fertilizanții, pesticidele sau antibioticele, astfel încât performanța din fermă să nu vină cu efecte nedorite asupra mediului și sănătății.

De aici pornește și Proiectul RAPID – Prevenirea și Reducerea Poluării din Spațiul Rural, o inițiativă națională derulată de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor printr-un acord de împrumut între România și Banca Mondială, în valoare de 60 de milioane de euro.

Proiectul se desfășoară până în iunie 2028 și urmărește două direcții majore: pe de o parte, consolidarea capacității instituțiilor publice de a monitoriza și preveni poluarea provenită din agricultură, iar pe de altă parte, sprijinirea fermierilor prin transfer de cunoștințe, promovarea bunelor practici și exemple concrete aplicabile în teren.

Prima componentă vizează zona instituțională. Sunt susținute investiții în digitalizare, echipamente moderne și instrumente de laborator, dar și dezvoltarea capacității administrative de monitorizare și raportare, împreună cu programe de instruire pentru personalul implicat. Sunt vizate instituții cu rol-cheie în evaluarea impactului agriculturii asupra mediului, printre care Administrația Națională „Apele Române”, Autoritatea Națională Fitosanitară, Direcția îmbunătățiri funciare și fond funciar din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și dezvoltarea unor instrumente aferente componentei PNRR gestionate în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

A doua direcție merge direct către fermieri. Aici, Proiectul RAPID nu se rezumă la mesaje generale, ci pune accent pe învățarea practică și pe schimbul de experiență, urmărind adoptarea de bune practici. Sunt dezvoltate Rețele de Transfer de Cunoștințe, în interiorul cărora funcționează grupuri de discuții ale fermierilor, cu sprijinul unui Centru de consiliere. La baza acestor rețele stau organizațiile de fermieri, respectiv Federația Națională ”Pro Agro” și Asociația Fermierilor din România.

Aceste grupuri creează un cadru util de dialog între fermieri, specialiști și comunitățile locale. Nu este vorba doar despre teorie, ci despre exemple concrete, văzute direct în teren. Tocmai de aceea, prin Proiectul RAPID, 72 de ferme existente sunt modernizate și vor deveni ferme-gazdă pentru demonstrații practice, discuții și schimb de experiență. Este una dintre cele mai simple și mai eficiente forme de învățare: fermierii văd direct ce soluții funcționează, cum arată o investiție utilă și ce rezultate poate aduce.

Proiectul include și o campanie națională de conștientizare, adresată fermierilor, consumatorilor și altor categorii interesate. Miza ei este de a explica mai clar sursele de poluare agricolă, efectele acestora asupra mediului și sănătății, dar și soluțiile care pot reduce aceste riscuri. În paralel, sunt promovate bunele practici agricole și tehnologiile moderne care pot ajuta fermele să folosească mai eficient resursele și inputurile.

Mesajul de fond al Proiectului RAPID este unul simplu: agricultura performantă și protecția mediului nu se exclud. Din contră, pot merge împreună atunci când există informație corectă, investiții bine gândite și deschidere către soluții moderne. Iar beneficiul final nu rămâne doar în fermă, ci ajunge la fiecare dintre noi, printr-un mediu mai bine protejat și printr-o producție agricolă mai atentă cu resursele de care depinde viitorul tuturor.

Mai multe informații despre Proiectul RAPID sunt disponibile pe www.apanoastra.ro