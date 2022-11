Ministrul Economiei, Florin Spătaru: Se impune o reformă în industria de apărare

„Am aprobat cel mai mare buget dedicat industriei de apărare din ultimii 30 de ani și am facut pași importanți și pentru îmbunătățirea cadrului normativ care reglementează acest sector industrial. Astăzi, am făcut încă un pas în acest sens şi am reușit să actualizăm Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare”, a declarat Florin Spătaru, ministrul Economiei.

În ședința de Guvern din data de 16 noiembrie 2022 a fost aprobată Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2017.

Legea nr. 232/2016 urmărește organizarea sectorului industriei naționale de apărare prin intermediul proceselor de autorizare și prin legiferarea obligativității operatorilor economici astfel autorizați de a întocmi inventarul capacitaților de producție și/sau servicii pentru apărare și reglementează doar o categorie de activități specific determinate, respectiv activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice.

Prin modificările și completările propuse prin noul act normativ, se elimină unele neclarități ce fac referire atât la activitățile desfășurate de operatorii economici, cât și la realizarea de capacități de producție și/sau servicii pentru apărare. De asemenea, se reglementează modalitatea prin care operatorul economic poate beneficia de o autorizație prealabilă ce îi conferă acestuia posibilitatea de a-și realiza capacitățile de producție și/sau servicii pentru apărare.

Astfel, se specifică clar faptul că operatorii care au în obiectul de activitate oricare dintre activitățile necesare realizării de produse militare, sensibile și strategice și/sau prestarea de serviciile aferente acestora trebuie să solicite la Ministerul Economiei o autorizație pentru aceste activități. De asemenea, sunt stabilite criteriile necesare pentru obținerea autorizației, cât și formatul standard al documentului, care este anexă la actul normativ. Mai mult, se reglementează care sunt cazurile în care surveni respingerea și/sau retragerea autorizației și modalitatea în care acest lucru este posibil.

Modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare constituie o măsură necesară și proporțională pentru atingerea obiectivelor de apărare și satisfacerea interesului esențial de securitate, întrucât permite continuarea activităților esențiale domeniului militar.