Narghilea traditionala vs. narghilea moderna – principii si avantaje

Pentru ca fumatul la narghilea a devenit o pasiune tot mai puternica in tara si nu numai, este important ca cei care-si doresc sa experimenteze acest tip de fumat sa cunoasca tipurile de narghilea existente pe piata, si anume narghileaua clasica si narghileaua moderna.

In ceea ce priveste narghileaua traditionala, clasica, aceasta este cea mai veche forma de fumat tutut. Cu multe origini culturale, majoritatea venind din orientul indepartat, cele mai cunoscute narghilele traditionale sunt cele din Egipt, Siria sau Turcia. Aceste tari au transformat fumatul la narghilea intr-un adevarat ritual. Aceste narghilele se deosebesc de cele moderne mai ales prin design, insa si functionalitatile pot diferi de la un tip la altul. Iata diferentele intre ele:

Narghileaua egipteana este cea mai bogat ornamentata, fiind de fapt si cea mai cunoscuta si mai des intalnita narghilea. Piesele de baza din care este realizata o narghilea egipteana sunt realizate din alama sau cupru, insa aceste materiale au dezavantajul ca se deterioreaza in timp, in urma utilizarii frecvente. Ceea ce face speciala o narghilea egipteana este vasul din sticla bogat ornamentata, pictata manual, dar si furtunurile metalice decorate cu piele. Se gasesc si narghilele egiptene cu vas din ceramica pictata, insa acestea sunt mai rare. O alta caracteristica unica este creuzetul dispus in afara coloanei.

Narghileaua siriana este tot mai rara in ultima perioada. Aceasta vine cu o caracteristica unica, si anume cuprinderea creuzetului in interiorul coloanei. Acest lucru produce un fum net superior narghilelei egiptene, mult mai puternic si aromat, insa necesita si o curatare mai deasa si mai temeinica. Narghileaua siriana traditionala este realizata din alama turnata, adesea decorata cu gravuri fine.

Narghileaua turca este varianta traditionala bazata pe simplitate. Poarta desgin-ul narghilelei siriene, cu creuzet in interiorul coloanei, insa nu vine cu supapa de respiratie. Inhalarea va fi astfel foarte puternic aromata.

In ceea ce priveste narghileaua moderna, tehnologiile actuale au permis crearea unor forme aparte, si necesita o cunoastere temeinica in utilizare tocmai pentru ca are si un efect mult mai puternic. Narghileaua moderna este destinata celor deja initiati, care stiu sa curete, sa foloseasca si sa intretina cu succes toate componentele cheie. Mult mai rezistenta, cu tehnica mult mai buna, narghileaua moderna este fabricata din otel inoxidabil, sticla ultra-rezistenta, dar si silicon medical, totul pentru o experienta cat mai bogata si mai perfecta.

