Nicolae Ciucă, desemnat în unanimitate candidat PNL pentru alegerile prezidențiale: „România are nevoie de un președinte care să asigure securitatea și stabilitatea țării”

Biroul Politic Național al PNL a votat în unanimitate pentru depunerea candidaturii lui Nicolae Ciucă la Consiliu Naţional al PNL, pentru alegerile prezidenţiale

Nicolae Ciucă, președintele PNL: „Mă onorează decizia Biroului Politic Național prin care am fost desemnat, în unanimitate, candidatul PNL pentru alegerile prezidențiale. Intru în această competiție bazându-mă pe singurul sondaj real: votul românilor la alegerile din 9 iunie.

Ambele runde de alegeri de la sfârșitul anului sunt cruciale pentru viitorul țării. Așa cum am mai spus, România are nevoie de un președinte care să întruchipeze valorile pe care românii le respectă și le așteaptă de la conducătorii lor: respect pentru educație, pentru litera legii, devotament față de familie și un caracter format prin ani de muncă și responsabilitate. Adică un șef de stat care să asigure securitatea și stabilitatea de care țara are nevoie, să fie responsabil în acțiunile sale și care să fie un președinte al tuturor românilor.

Următoarele alegeri prezidențiale sunt decisive pentru viitorul României.

Am servit această țară aproape 4 decenii – ca ostaș și om politic, cu devotament și integritate – și sunt pregătit să îmi continui misiunea în slujba României. Îmi propun în următoarea perioadă să merg să discut cu toți colegii din filialele Partidului Național Liberal din țară.

Știu că suntem uniți, știu că suntem puternici, iar ultimele alegeri au dovedit forța PNL.

În calitate de președinte, voi continua să aduc ordine și un serviciu onest pentru patrie și pentru români, așa cum am făcut-o în toată cariera mea. Voi munci neobosit pentru poporul român – oricât va fi nevoie pentru ca fiecare familie din România să se simtă mai în siguranță și mai încrezătoare în viitorul lor aici, acasă.”