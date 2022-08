Noile mandate ale membrilor Directoratului OMNIASIG – avizate de ASF

OMNIASIG Vienna Insurance Group a primit aprobarea din partea Autorității de Supraveghere Financiară pentru mandatele celor cinci membri ai Directoratului companiei, dintre care patru au fost reînnoite. Echipa Directoratului este completată de un nou membru, Anca Ifrim.

După mai bine de 25 de ani în OMNIASIG, Bogdan Tudor s-a retras de anul acesta din funcția de membru al Directoratului. Cu toată experiența sa vastă, Bogdan Tudor este unul dintre profesioniștii care au pus bazele dezvoltării pieței de asigurări din România și ai companiei OMNIASIG.

Reînnoirea mandatelor echipei Directoratului OMNIASIG pentru următorii ani subliniază stabilitatea companiei și reprezintă o confirmare a încrederii acționarului principal, Vienna Insurance Group, în managementul OMNIASIG.

Directoratul OMNIASIG urmărește permanent o dezvoltare stabilă, sustenabilă și o implicare constantă în comunitatea în care activează, în concordanță cu strategia companiei.

În următoarea perioadă, compania va urmări o abordare și mai activă în ceea ce privește evoluția pieței, extinderea portofoliului, dezvoltarea și optimizarea produselor și serviciilor, precum și o îmbunătățire permanentă a experienței clientului în relația cu OMNIASIG. În acest sens, întreaga echipă de management își concentrează eforturile pe adaptarea companiei la mediul în continuă schimbare în care activăm.

Astfel, echipa Directoratului OMNIASIG are următoarea componență:

MIHAI TECĂU – Președinte Directorat, CEO (Chief Executive Officer)

Ocupă această funcție din 2012, după realizarea fuziunii dintre BCR Asigurări și fostul OMNIASIG. Anterior, el a fost timp de şase ani Preşedinte al Directoratului BCR Asigurări Vienna Insurance Group, iar înainte de 2006 a deținut mai multe funcții de conducere în cadrul fostei Comisii de Supraveghere a Asigurărilor (CSA).

Din poziția de CEO, Mihai Tecău coordonează echipa și business-ul OMNIASIG, urmărind un principiu de bază al companiei, acela de a oferi clienților și partenerilor produse și servicii la cel mai înalt nivel de calitate. În același timp, unul dintre obiectivele strategice urmărite pe termen lung este ca OMNIASIG să aducă, în mod constant și responsabil, un impact pozitiv cât mai puternic în societate și în comunitățile în care compania își desfășoară activitatea.

Pregătirea sa academică include, printre altele, Universitatea Tehnică de Construcții din București, un MBA în managementul instituțiilor financiare, la HEC Montreal, și programul „Leadership Development” în cadrul IEDC Bled School of Management.

COSTI STRATNIC – Vicepreședinte Directorat, CSO (Chief Sales Officer)

Are o carieră de peste 24 de ani în industria de asigurări, iar de 20 de ani face parte din echipa OMNIASIG. În această perioadă a deținut diferite poziții de conducere pe aria de vânzări, în cadrul rețelei teritoriale, și ulterior în sediul central al companiei. În 2013 a intrat în Directoratul OMNIASIG, iar din 2019 ocupă funcția actuală, de Vicepreședinte Directorat, CSO. Background-ul său profesional cuprinde studii de profil economic la ASE București – Facultatea de Relații Economice Internaționale și programul „Leadership Development” în cadrul IEDC Bled School of Management.

MICHAL LEJA – Membru Directorat, CFO (Chief Financial Officer)

S-a alăturat Directoratului OMNIASIG în 2019, în funcția pe care o deține și în prezent. Anterior, el a avut diferite funcții de conducere în companii de asigurări și audit din Polonia. Michal Leja are o experiență profesională de peste 16 ani în managementul financiar și al asigurărilor. Formarea sa academică include Facultatea de Finanțe Bănci din cadrul Universității din Lodz, Polonia, cu specializare în Management Financiar Corporativ, precum și programul VIG International Management Development, la Zeppelin University, Germania. De asemenea, el deține certificări profesionale din partea Chartered Institute of Management Accountants (FCMA, CGMA).

MĂDĂLIN ROȘU – Membru Directorat, CCO (Chief Claims Officer)

S-a alăturat echipei Directoratului OMNIASIG în 2014, în funcția actuală. Anterior, a ocupat mai multe funcții de conducere în cadrul unor companii de asigurare din piața locală.

Mădălin Roșu este licențiat în psihologie cu un masterat în Psihoterapie Cognitiv – Comportamentală la Universitatea Titu Maiorescu București și are, de asemenea, un doctorat în Finanțe la Academia de Studii Economice din București. El a urmat și programul „Leadership Development” în cadrul IEDC Bled School of Management și este certificat internațional în „Board practice and directorship”, în urma cursului susținut la Henley Business School, Reading University Londra și Envisia Boards of Elite.

ANCA IFRIM – Membru Directorat, CUO (Chief Underwriter Officer)

Este cel mai nou membru al Directoratului OMNIASIG. Ea s-a alăturat echipei OMNIASIG în anul 2001 și a preluat treptat diferite poziții de conducere în companie în cadrul ariei de Subscriere Corporate Non-Auto și a parteneriatelor cu brokeri Corporate. Având o experiență de peste 24 de ani în domeniu, Anca Ifrim este unul dintre specialiștii companiei cu o reputație deosebită în industria asigurărilor din România, în special în zona subscrierii de tip Corporate.

Pregătirea sa academică pornește de la o facultate de profil, ASE – Finanțe, Bănci, Asigurări și Burse de Valori, cu specializare ”Management Financiar”, și include și o specializare motivată de pasiune, respectiv Facultatea de Horticultură, din cadrul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară.