Norvegia, primul producător european de petrol, își reduce producția

Pentru prima oară în ultimii 18 ani, Norvegia își reduce producția de petrol, alăturându-se eforturilor la nivel mondial vizând o creștere a prețului aurului negru. Concret, este vorba de o reducere cu 300.000 de barili a producției zilnice, anunț făcut de către Ministerul norvegian de resort. În fața prăbușirii cursului petrolului ca urmare a crizei sanitare declanșate de pandemia Covid-19, grupul OPEC și aliații săi, în frunte cu Rusia, au anunțat, așa cum deja se știe, încă la începutul acestei luni, decizia de a proceda la o diminuare a producției zilnice de țiței – în lunile mai și iunie – cu 9,7 milioane de barili pe zi (ceea ce reprezintă 10% din oferta mondială). OPEC a cerut și altor țări, inclusiv Statelor Unite, Canadei, Braziliei și Norvegiei, să-și aducă o contribuție la efortul vizând creșterea prețului aurului negru, prin scăderea extracției lor, în total, cu 5 milioane de barili pe zi.

