Comedy Weekend pe TIFF Unlimited

Cu gândul la planurile de 1 mai de altădată, TIFF Unlimited propune un weekend de evadare prin film: relaxare cu scurtmetraje românești cu aer de vacanță și comedii multi-premiate. Comedy Weekend vine pe 2-3 mai cu o supradoză de umor, în filme imprevizibile, care au devenit un reper în cinematografia de gen și au fost hituri de box-office în țările de origine, Germania și Argentina.

Toni Erdmann, filmat în România, și Wild Tales, o colecție de șase povești trăsnite despre răzbunare, ambele nominalizate la Oscar, vor putea fi accesate gratuit doar la ora anunțată, de pe teritoriul României, după care vor rămâne disponibile pentru abonații platformei unlimited.tiff.ro.

Sâmbătă, 2 mai

ora 17.00 – Scurtmetraje românești

O colecție de scurtmetraje premiate, perfecte pentru un weekend de 1 mai.

Extrasezon, r. Ioachim Stroe

Weekend, r. Tudor Pojoni

Hello Kitty, r. Millo Simulov

Morski Briz, r. Cecilia Ștefănescu

Cadru din filmul Toni Erdmann



ora 21.00 – Toni Erdmann

Regia: Maren Ade

Cu: Peter Simonischek, Sandra Hüller, Ingrid Bisu, Michael Wittenborn, Thomas Loibl, Trystan Pütter, Hadewych Minis, Lucy Russell, Vlad Ivanov, Victoria Cociaș

Amuzant, tandru, revoltător, imprevizibil – Toni Erdmann merită o categorie doar a lui. Filmată în România și inclusă în Top 100 cele mai bune filme ale secolului 21 de BBC Culture, comedia spune povestea unui tată ajuns la pensie, pus mereu pe glume, care îi face o vizită surpriză fiicei sale, o femeie de carieră cu o poziție importantă într-o corporație din București. Co-produs de Ada Solomon.

Nominalizat la Oscar și la Globurile de Aur – Cel mai bun film străin, 2017; Premiul FIPRESCI la Cannes 2016

*Film recomandat de iQOS

Cadru din filmul ”Wild Tales”



Duminică, 3 mai

ora 21.00 – Wild Tales/ Povești trăsnite

Regia: Damián Szifron

Umor negru și adrenalină în șase povești nebune despre răzbunare, reunite într-un film co-produs de Pedro Almodóvar. „Sălbatic în toate sensurile cuvântului” și „incredibil de amuzant”, cum îl descrie Rolling Stone. Furie la volan, un joc al destinului într-un avion, o nuntă explozivă – toate personajele ajung pe buza prăpastiei, spre incontestabila plăcere a pierderii controlului.

Nominalizat la Oscar – Cel mai bun film străin, 2015; Competiție Cannes 2014

Proiectat în deschiderea TIFF 2015.

*Film recomandat de iQOS

Nou pe TIFF Unlimited

Secvenţă din filmul Holidays in the Sun



Holidays in the Sun/ Vacanțe la soare

Regia: Srdjan Dragojevic (Muntenegru)

O satiră plină de viață despre tertipuri inventate în țările post-comuniste pentru a face rost de bani. Atomski Zdesna, titlul original, preia ironic o avertizare din armata iugoslavă, care însemna „bombă din dreapta”, adică dinspre Vest, de la americani. Atomski Slijeva era opusul ei, și însemna că nenorocirea vine de la ruși.

Mladen este un agent de vânzări fără scrupule, care vinde aceeași casă de vacanță mai multor proprietari. Când șeful lui află că soția l-a înșelat cu Mladen, îi pasează acestuia cel mai dificil client, un veteran al războiului din Bosnia.

*Disponibil pentru abonați.

