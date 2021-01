Notiuni de baza pentru aerul conditionat

Anul acesta, vara va începe oficial pe data de 01 iunie,astfel ea va aduce o ușoară schimbare a temperaturilor pe care le experimentăm în mod regulat aici in Bucuresti. Cu toate acestea, pe măsură ce vara devine din ce in ce mai agresiva și temperaturile cresc, unitatea de aer condiționat va funcționa din ce în ce mai mult pentru a satisface cerințele dumneavoastra atat in casa sau sau chiar si la locul de munca si astfel va inmagazina in filtre si in unitatea interna foarte mult praf amestecat cu bacterii, ce trebuie noi sa facem ?Simplu sa contactam o echipa pentru serviciul de igienizare aer conditionat. Există câteva lucruri care pot fi făcute nu numai pentru sistemele noastre HVAC, ci și pentru casele noastre, pentru a ne ajuta să ne pregătim pentru vară sis a nu fim luati prin surprindere. Iată o listă simplificată mai jos:

Programați astăzi o întâlnire de întreținere cu tehnicienii cunoscuți tehnicienii noștri care vă vor evalua unitatea HVAC și se vor asigura că toate componentele funcționează corect și cu o eficiență maximă. În plus, oferim multe produse care vă pot ajuta să îmbunătățiți nu numai eficiența unității dvs., ci și calitatea aerului interior. Ceea ce adaugă un strat suplimentar de protecție, ca să spunem așa, sistemului imunitar în mijlocul pandemiei de coronavirus. O filtrare bună a aerului, în combinație cu filtrele de carbon sau ionizare, va ucide o mare varietate de bacterii care circulă prin casa. De asemenea, putem instala filtrul nostru electronic de aer polarizat, care funcționează utilizând un curent sigur de 24 de volți pentru a stabili un câmp electric polarizat. Când bacteriile din aer și particulele de virus trec prin câmp, acestea devin non letale. Există mai multe, în plus față de cele de mai sus, avem și tratamente cu solutii detartrante pentru scurgere cu eliberare în timp, aceasta igienizează apa murdara care se acumulează în tava de scurgere a condensului din unitate.

Acum că sistemul dvs. de aer conditionat este pregătit pentru vară, iată câteva sugestii simple pentru a vă pregăti casa. Peisaj în jurul condensatorului, creșterea excesivă a plantelor poate avea un impact asupra sistemului dvs. de climatizare și a funcționalității sale dacă nu este întreținută corespunzător. Creșterea excesivă a plantelor și a frunzelor poate, de asemenea, împiedica fluxul de aer, ceea ce înseamnă că unitatea dvs. va funcționa de două ori mai mult.

Punerea în aplicare a acestor pași nu numai că va îmbunătăți eficiența și sănătatea aparatului de aer condiționat, ci vă va economisi și bani! Întreținerea și pregătirea regulată pentru vară pot opri problemele mici deracire improprie a aerului, urmând ca acestea să nu se transforme în probleme majore care necesită și mai mulți bani și frustrare.Nu uitati ca mari producatorii de aparate de climatizare recomanda ca igienizare aerului conditionat si revizia acestora sa se faca cel tarziu o data pe an, de ce acest lucru?! Pentru ca aparatul de aer conditionat sa aiba o durata de viata cat mai mare !