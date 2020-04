Noul tip de coronavirus: Cum procedează China?

China, ca primă victimă a noului coronavirus, a obținut o victorie majoră periodică după mai mult de patru luni de lupte grele, oferind experiență valoroasă pentru lupta mondială împotriva epidemiilor și speranța pentru umanitate să învingă complet în final virusul. Cum a procedat China?

Mai întâi de toate – conducerea puternică. Președintele Xi Jinping a ordonat personal și se înființează Grupul de conducere centrală pentru a răspunde situației epidemice, care a declanșat războiul oamenilor pentru prevenirea și controlul epidemiilor. Toate provinciile și orașele au inițiat un răspuns la primul nivel de urgențe majore de sănătate publică, iar la nivel național s-a format o situație de mobilizare, desfășurare și consolidare cuprinzătoare a prevenirii și controlului epidemiilor.

În al doilea rând, trebuie să acționezi rapid. Timpul este viață, iar pentru a obține o victorie completă împotriva epidemiei, trebuie să ducem o luptă contra cronometru. China a completat identificarea și secționarea genomului virusului cu o săptămână, a construit spitalul ”Huo Shenshan” cu 1.000 de paturi cu 10 zile și spitalul ”Leishenshan” cu 1600 de paturi cu 12 zile, a construit și a transformat din stadioane, centre de conferințe și alte locuri 86 de spitale speciale și 16 spitale de cabină mobilă.

Al treilea aspect este coordonarea națională. Într-o perioadă scurtă de timp, guvernul central a mobilizat peste 40.000 de lucrători medicali din întreaga țară și a livrat peste 60.000 de tone de materiale medicale și de materiale de primă necesitate către provincia Hubei. De asemenea, guvernul central a desemnat 19 provincii și orașe drept omologi pentru a sprijini orașele din Hubei și pentru a-și concentra eforturile asupra controlului situației epidemice din zonele cheie.

Al patrulea aspect este izolarea. Izolarea completă a persoanelor diagnosticate, suspectate și care reprezintă un contact apropiat, aplicarea măsurilor extraordinare de a „închide” orașul Wuhan, extinderea vacanței Festivalului de Primăvară la nivel național și amânarea deschiderii școlilor, limitarea în cea mai mare măsură a mișcării oamenilor, toate acestea pentru a stopa canalele de transmitere a epidemiei în toate direcțiile. Este posibil ca aceste măsuri să nu fi fost înțelese la început, dar progresul continuu în prevenirea și controlul epidemiei spre bine dovedește că izolarea sursei infecției și oprirea transmiterii acesteia este cea mai eficientă metodă.

Cinci, tratamentul simptomatic. Deoarece nu există niciun medicament specific pentru virus, continuăm să explorăm și să rezumăm planul de tratament. În conformitate cu schimbările caracteristicilor și tendințelor situației epidemice, pentru a îmbunătăți în timp util strategia de prevenire și control și pentru a clasifica pacienții cu simptome ușoare sau grave și pacienții suspectați, actualizarea planului de diagnostic și tratament s-a efectuat de șapte ori în mai mult de o lună. În același timp, medicina tradițională chineză a fost utilizată în mod activ pentru tratamentul COVID-19, oferind un rol deplin reglementării generale a medicinei tradiționale chineze pentru îmbunătățirea funcției imunitare și de reabilitare, la fel și stimularea capacității de rezistență a bolii.

Șase, asigurarea bunăstării oamenilor. În timp ce am depus mari eforturi pentru prevenirea și controlul epidemiei, am luat în calcul și viața normală a oamenilor, am asigurat furnizarea necesităților zilnice pentru oameni în perioada de izolare și ”închidere a orașului”, am depus toate eforturile pentru menținerea normală a economiei și ordinii sociale, a tratamentului medical și a ordinii în trafic și am făcut eforturi considerabile pentru a asigura securitatea și stabilitatea socială.

Al șaptelea aspect este stabilizarea economiei. În timp ce luptăm împotriva epidemiei, vom menține economia să funcționeze stabil, să reluăm producția și ordinea de viață într-o manieră ordonată, încurajăm întreprinderile să se întoarcă la muncă și să înceapă concentrarea pe proiecte majore, să stabilizăm consumul intern și să dezlănțuim pe deplin potențialul imens și puternic al dezvoltării Chinei.

Opt, accelerarea cercetării științifice. În lupta împotriva epidemiilor, partea chineză a selectat un lot de medicamente cu efecte curative evidente, cum ar fi „cele trei medicamente și trei rețete” ale medicinei tradiționale chineze, ca răspuns la situația în care nu au fost disponibile medicamente speciale în stadiul incipient. Promovând începerea studiilor clinice cu vaccinul pentru noul tip de coronavirus recombinat, s-au realizat descoperiri în terapia cu plasmă, terapia cu celule stem și alte tehnologii și a fost îmbunătățit constant planul de diagnostic și tratament, iar rata de vindecare a pacienților a crescut de la 14% la 93%. În prezent, trei vaccinuri au fost aprobate pentru studii clinice în China, iar unul dintre vaccinurile vector adenovirus a intrat în faza a doua a testelor clinice.