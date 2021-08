O săptămână până la Zilele Nordului, ultimul festival al verii

Subcarpați, Zdob și Zdub, Doru și Andrei de la The Mono Jacks, Dan Byron și Mircea Baniciu sunt între artiștii care urcă în acest an pe scenele Zilele Nordului, la ultimul festival al verii, în Darabani, cel mai nordic oraș din România.

În perioada 27-29 august Scena Conac găzduiește în fiecare seară concerte acustice, spectacole de teatru și proiecții de film, iar Poiana Teioasa show-uri Subcarpați, Zdob și Zdub, Baba Dochia, The Kryptonite Sparks, Melting Dice și Sea Section, între sesiuni cu DJ-i.

Organizatorii au pus în vânzare bilete de o zi (Conac 60 lei, Poiană 80 lei, Combo 120 lei) și abonamente generale (190 lei). Toate abonamentele oferă acces gratuit în camping pe toată perioada festivalului, iar în prețul biletelor și al abonamentelor este inclusă testare antigen a participanților care nu pot face în alt fel dovada testării (test PCR de maxim trei zile), anticorpilor sau vaccinării.

Între opțiunile programului de zi sunt competițiile sportive din cadrul Maratonului Nordului (MTB Pomârla și Teioasa Trail), turneul Nordul Joacă Tenis, 7 tururi ghidate (Nordul Extrem, Țara de Sus, Vechile Capitale, Eminescu să ne judece, Orașul domnițelor, Bucovină plai cu flori și Darabani City) și 8 ateliere creative susținute de artiști din toată țara (arte vizuale, artele spectacolului, scriere și creativitate, patrimoniu și meșteșuguri, video mapping, muzică), parte a proiectului #AteliereleNordului finanțat prin programul „În Stare de Bine”, susținut de Kaufland România și implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile.

În fiecare după-amiază festivalul găzduiește Întâlnirile, dezbateri în care invitații speciali ai festivalului discută cu publicul interesat subiecte legate de soarta comunităților mici de azi: „Tema ediției din acest an este in(de)finit sau infinit indefinit: vorbim despre identitatea comunităților mici și a oamenilor care le părăsesc an de an, ne întrebăm cine mai suntem azi, în lumea asta tot mai lipsită de granițe și de constrângeri, în era aceasta nouă în care pandemia a schimbat totul”, explică Ștefan Teișanu, președintele Asociației Nord.

Între invitații Întâlnirilor se numără poeta Svetlana Cârstean, scriitorul Lucian Dan Teodorovici, dărăbăneanul Ciprian Gălușcă – șef de promoție al Academiei Forțelor Navale 2021 și alții.

Agenda festivalului mai conține spectacole de teatru: „O poveste foarte simplă” – Drama Club, „Antisocial” – Atelierul de teatru, „Gewalt la Darabani” – Texte bune în locuri nebune și proiecții de film: „Another Round”, câștigătorul Oscarului pentru Cel mai bun film străin, „What do you see when you look at the sky?” câștigătorului Premiului FIPRESCI la Berlinale și „Un triomphe”, Comedia Anului la European Film Awards.

„În acest an am demarat lucrările de reconstrucție a primei școli sătești din Moldova. În parteneriat cu Primăria Darabani și Ordinul Arhitecților din România, Filiala Nord-Est, reclădim școala folosind numai tehnici și materiale tradiționale pentru a crea un hub educațional pentru școlile din regiune. La această ediție am demarat și o nouă campanie „Ai cumva o păturică”, pentru colectarea de hrană și materiale pentru animalele fără adăpost din regiune”, declară Alex Teioșanu, directorul executiv al Asociației Nord, organizatoarea ZN.

Ediția a 8-a a Zilelor Nordului este organizată în parteneriat cu Banca Transilvania, Iulius Mall, Primăria Darabani, Primăria Pomârla și Radio Guerrilla, cu sprijinul: Darex Auto, Aqua Carpatica, Cadasplan Solutions, Piatra Chiș, Pirania, Sagrod, Gecor Group, Old School Pub, Carpatis, Miracom, Voronskaya, Power Line, Casa Andrei. .

Programul complet al festivalului este disponibil pe site-ul zilelenordului.ro, iar biletele și abonamentele (Day Pass Conac 60 lei, Day Pass Poiană 80 lei, Day Pass Combo 120 lei, Full Pass ZN 190 lei) se găsesc pe IaBilet.ro: www.iabilet.ro/bilete-zilele-nordului