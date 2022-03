O surprinzătoare întâlnire la Roma între oficiali american și chinez. Statele Unite avertizează Beijingul

Doi înalți diplomați, american și chinez, și-au dat întâlnire luni la Roma. Surprinzător, această întâlnire a avut loc exact în ziua în care urma să aibă loc o nouă rundă de negocieri ruso-ucrainene vizând în principal încetarea focului. Consilierul pentru securitatea națională al președintelui american, Jake Sullivan, s-a întâlnit în cea mai mare discreție cu Yang Jiechi, cel mai înalt responsabil al Partidului Comunist chinez, în competența căruia se află diplomația. Întâlnirea a avut loc într-un context tensionat creat de apariția în ”The New York Times” a unei informații potrivit căreia Rusia a cerut ajutor economic și militar Chinei în ducerea războiului din Ucraina și pentru a face față sancțiunilor economice occidentale. Tema discuției celor doi înalți oficiali, prezentată de Emily Horne, purtătoare de cuvânt a Consiliului național de securitate al Casei Albe, a fost reprezentată de ”eforturile în curs vizând gestionarea competiției dintre cele două țări și discutrea impactului războiului Rusiei contra Ucrainei asupra securității regionale și mondiale”. Reamintim că, duminică, The New York Times”, citând ”responsabili ce și-au păstrat anonimatul”, informase că Rusia a solicitat Chinei echipamente militare pentru război și un ajutor economic pentru a putea face față sancțiunilor internaționale. Nu a fost precizată însă nici natura exactă a ajutorului solicitat și nici dacă Beijingul a răspuns. Luni, China a răspuns furioasă la aceste informații, fără însă a le dezminţi în mod specific.

SUA ”nu vor lăsa nicio țară să compenseze pierderile Rusiei în urma sancțiunilor occidentale”

Jake Sullivan a declarat pentru CNN că Statele Unite ”urmăresc atent măsura în care China furnizează, într-o manieră sau alta, asistenţă acordată Rusiei, fie ea materială sau economică”, adăugând că ”acesta este un subiect ce preocupă Statele Unite”…”Am comunicat Beijingului, a avertizat Sullivan, că noi nu vom rămâne pasivi și nu vom lăsa nicio țară să compenseze pierderile Rusiei în urma sancțiunilor economice impuse de la începutul invadării Ucrainei de către Rusia…Vor exista în mod sigur consecințe în cazul unor importante acțiuni vizând evitarea consecințelor sancțiunilor”. De la începutul invadării ruse a Ucrainei, reamintesc comentatorii presei occidentale, regimul chinez, dată fiind prietenia sa cu Moscova, s-a abținut să ceară lui Vladimir Putin să-și retragă trupele din Ucraina. Dacă va acorda ajutor Rusiei, ”China se va expune la sancțiuni substanțiale și se va transformă într-un paria. Dacă însă refuză, va păstra deschisă posibilitatea unei cooperări cu Occidentul”, a subliniat într-un mesaj pe Twitter diplomatul american Richard Haass, component al Consiliului național de securitate al Casei Albe.